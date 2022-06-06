Сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка – первые фото беременной Пиппы

Четыре дня вся Великобритания отмечала Платиновый юбилей правления Елизаветы II. За это время в Лондоне прошло немало событий, на которых появились члены королевской семьи, включая и родственников Кейт Миддлтон. Впервые за долгое время на публике появилась ее младшая сестра Пиппа, которая удивила заметно округлившимся животом.

Сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка - первые фото беременной Пиппы

Оказывается, светская львица и жена британского миллионера находится примерно на пятом месяце беременности. Известно, что у сестры герцогини Кембриджской уже есть двое детей с Джеймсом Мэттьюзом - 3-летний сын Артур и годовалая дочь Грейс.

Звездная семья появилась на специальном концерте в честь королевы "Вечеринка во дворце" в субботу вечером, которая прошла возле Букингемского дворца. На мероприятии выступили многие знаменитости, включая Эда Ширана.

Сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка - первые фото беременной Пиппы

Вместе с Пиппой на трибуне появился ее супруг, младший брат Джеймс и его жена, француженка Ализе Тевене.

Несмотря на то, что все глаза были прикованы к старшим членам королевской семьи, Пиппе удалось привлечь всеобщее внимание. На публике сестра Кейт Миддлтон появилась в красивом зеленом платье, которое подчеркнуло ее новые формы.

Сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка - первые фото беременной Пиппы

Сестра Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка - первые фото беременной Пиппы

Впервые мамой Пиппа стала в октябре 2018 года, а второй ребенок появился на свет в марте 2021 года. Светская львица решила пойти по стопам своих родителей и старшей сестры, обзаведясь большим потомством.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри впервые после Мегсита приехали к королевской семье, а Елизавета II не пришла.


Анастасия Березовская, Тудей





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