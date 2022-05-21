Несмотря на войну: Лиза Глинская из "МастерШеф" вышла замуж и показала свадебные фото в вышиванках

Несмотря на войну, украинцы продолжают создавать семьи. 20 мая замуж вышла Лиза Глинская, победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта. Избранником кондитера стал Максим Большаков, с которым она обручилась около года назад, информирует Апостроф.

Влюбленные зарегистрировали отношения в Киеве в кругу самых близких людей. "Мы это сделали, несмотря на дождь и войну. Мы все успели и началась сирена", - рассказала Лиза в Instagram-историях и показала фотографии своего счастливого дня.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Жених и невеста отказались от классических свадебных нарядов. Лиза была одета в красивое платье-вышиванку небесного оттенка и веночек в цветах украинского флага. Жених выбрал белоснежную вышиванку с узором в тон и голубые джинсы. "Вопреки всему" - написала Лиза.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Для Лизы Глинской это второй брак. Кулинар уже была замужем, но развелась из-за личной трагедии. Когда девушке было 25 лет она потеряла ребенка во время родов. После пережитого горя, Лиза отдалилась от супруга, замкнулась в себе, а позже - вовсе ушла от него. И лишь кулинария вытащила ее из того состояния.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Сейчас Глинская - основатель и преподаватель "Кондитерской школы "GL", автор и издатель двух книг, кулинарный эксперт украинских телешоу, лауреат Чемпионата мира по кондитерскому искусству Mondial des arts sucres 2016 в Париже.

Была судьей проектой "МастерШеф. Профессионалы", "МастерШеф-9", в которых оценивала результаты конкурсантов вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Фото: instagram.com/lizaglinskaya


Наталья Лавринец, Апостроф

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