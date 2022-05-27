Ирина Билык посвятила чувственную песню "Кордони" людям, которые ждут с войны своих любимых
Украинская певица Ирина Билык презентовала песню под названием "Кордони". Ее исполнительница посвятила всем влюбленным, которые из-за войны в Украине вынуждены были расстаться и строить свои отношения на расстоянии, информирует
О премьере чувственной композиции артистка сообщила в соцсетях. На YouTube-канале артистки опубликована песня и клип на нее. "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это непростое время, и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых!" – написала Билык.
Поклонникам певицы композиция, похоже, понравилась. Они прокомментировали премьеру песни, отметив, что у Ирины отличное исполнение на украинском языке.
"Эти стихи и музыка невероятно отражают состояние моей души. Каждым словом, каждой ноткой палитра чувств разворачивается все ярче. Это прямое попадание песни в сердца миллионов украинцев!", "Ирина, спасибо. Пойте! Пойте на украинском. Спасибо Вам за эту видеоработу!", "Все же Ваши песни воспринимаются именно на украинском… Спасибо за прекрасную содержательную песню", "Как нежно и мелодично звучит Ваш украинский. Люблю Ваше творчество. Когда-то увлекалась первыми украиноязычными альбомами. Радуюсь новой песне. Очень рада", "Очень красиво и проникновенно", – написали люди.
Текст песни "Кордони"
Все пахне тобою
Моє волосся і тіло
Все пахне тобою...
Я твоя всеціло..
Так хочу чути
Твій голос ніжний
Не відпускай!!
Тримай міцніше
Мене найрідніший
Припев:
Не сховатися!
За чужими кордонами
Білі троянди червоніють від фраз
Не закрити ні
Нічними перонами
Ці почуття, що сильніше за нас
2 куплет
Як можна забути
Такі сміливі
Очі і губи
Той місяць у небі
Що так голубив
А я готова
Усе віддати
І все життя
Тебе кохати
І зігрівати.