Ирина Билык посвятила чувственную песню "Кордони" людям, которые ждут с войны своих любимых

Украинская певица Ирина Билык презентовала песню под названием "Кордони". Ее исполнительница посвятила всем влюбленным, которые из-за войны в Украине вынуждены были расстаться и строить свои отношения на расстоянии, информирует Апостроф .

О премьере чувственной композиции артистка сообщила в соцсетях. На YouTube-канале артистки опубликована песня и клип на нее. "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это непростое время, и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых!" – написала Билык.

Поклонникам певицы композиция, похоже, понравилась. Они прокомментировали премьеру песни, отметив, что у Ирины отличное исполнение на украинском языке.

"Эти стихи и музыка невероятно отражают состояние моей души. Каждым словом, каждой ноткой палитра чувств разворачивается все ярче. Это прямое попадание песни в сердца миллионов украинцев!", "Ирина, спасибо. Пойте! Пойте на украинском. Спасибо Вам за эту видеоработу!", "Все же Ваши песни воспринимаются именно на украинском… Спасибо за прекрасную содержательную песню", "Как нежно и мелодично звучит Ваш украинский. Люблю Ваше творчество. Когда-то увлекалась первыми украиноязычными альбомами. Радуюсь новой песне. Очень рада", "Очень красиво и проникновенно", – написали люди.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Текст песни "Кордони"

Все пахне тобою

Моє волосся і тіло

Все пахне тобою...

Я твоя всеціло..

Так хочу чути

Твій голос ніжний

Не відпускай!!

Тримай міцніше

Мене найрідніший

Припев:

Не сховатися!

За чужими кордонами

Білі троянди червоніють від фраз

Не закрити ні

Нічними перонами

Ці почуття, що сильніше за нас

2 куплет

Як можна забути

Такі сміливі

Очі і губи

Той місяць у небі

Що так голубив

А я готова

Усе віддати

І все життя

Тебе кохати

І зігрівати.