Жизнь изменилась за секунды: "Без обмежень" выпустили щемящую песню и клип о разрушениях войны
Группа "Без обмежень" представила песню под названием "24/02" - о дне, который навсегда останется в памяти каждого украинца. Именно 24 февраля РоSSия напала на Украину и за секунду изменила жизни миллионов людей, информирует
Вместе с песней коллектив презентовал и клип. Режиссером видеоряда выступил Артем Григорян, сорежиссером - Сергей Танчинец. Текст и музыку написал лидер "Без обмежень".
"В начале видео мы видим обстрелы и разрушения, которые наносит нам враг. Мы видим боль и горе, которые мы с вами пережили за последние три месяца… Но, часы, стрелки которых идут в обратную сторону, пытается "отменить" события, которые причиняют нам боль ежедневно!", - сказано в описании к ролику.
"Разрушенные здания в Харькове, Мариуполе, Ирпене и других городах по кирпичам складываются в свое первоначальное состояние. Нам бы очень хотелось, чтобы всего этого с нами никогда не происходило! Однако следующий кадр не дает убежать от жестокой реальности и прямо говорит: "Как бы нам ни болело, как бы не горела душа, к славной Победе нам дорога одна". Путь к свободе Украины единственный – с оружием в руках бороться за нашу Государственность и Независимость!", - отметили музыканты.
"Клип о том, как наша жизнь изменилась через секунды. Мы знаем, как было "до" 24 февраля. У каждого из нас кипела своя жизнь: с мечтами и планами на будущее. И уже знаем, какая она – "после"… Жизнь изменилась навсегда, - прокомментировал Танчинец. - Но несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и точно знаем, что после нашей Победы будет крепкое, свободное и Независимое Государство".
Текст песни "24/02"
День догорає, небо впало на нас,
Серце палає, біль сповільнює час,
Місто нас огортає, у собі дітей ховає,
Наших дітей ховає!
Вічності стане на всіх,
Мужності буде сповна,
Нам посміхається у слід,
Крізь сльози Вона – Марія,
Хочеш забутись, та сили катма,
Згадуєш лютий, а дому нема,
Замість дому – війна,
Нуль чотири тридцять одна,
Двадцять чотири нуль два.
Як би нас не боліло, як не горіла б душа,
До славної Перемоги нам дорога одна…
Вічності стане на всіх,
Мужності буде сповна,
Нам посміхається у слід,
Крізь сльози Вона – Марія,
Вічності стане на всіх,
Мужності буде сповна,
Нам посміхається у слід,
Крізь сльози Вона – Марія.
Нам посміхається з небес,
Крізь сльози Вона – Марія.