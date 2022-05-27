Жизнь изменилась за секунды: "Без обмежень" выпустили щемящую песню и клип о разрушениях войны

Группа "Без обмежень" представила песню под названием "24/02" - о дне, который навсегда останется в памяти каждого украинца. Именно 24 февраля РоSSия напала на Украину и за секунду изменила жизни миллионов людей, информирует Апостроф .

Вместе с песней коллектив презентовал и клип. Режиссером видеоряда выступил Артем Григорян, сорежиссером - Сергей Танчинец. Текст и музыку написал лидер "Без обмежень".

"В начале видео мы видим обстрелы и разрушения, которые наносит нам враг. Мы видим боль и горе, которые мы с вами пережили за последние три месяца… Но, часы, стрелки которых идут в обратную сторону, пытается "отменить" события, которые причиняют нам боль ежедневно!", - сказано в описании к ролику.

"Разрушенные здания в Харькове, Мариуполе, Ирпене и других городах по кирпичам складываются в свое первоначальное состояние. Нам бы очень хотелось, чтобы всего этого с нами никогда не происходило! Однако следующий кадр не дает убежать от жестокой реальности и прямо говорит: "Как бы нам ни болело, как бы не горела душа, к славной Победе нам дорога одна". Путь к свободе Украины единственный – с оружием в руках бороться за нашу Государственность и Независимость!", - отметили музыканты.

Фото: instagram.com/bezobmezhen

"Клип о том, как наша жизнь изменилась через секунды. Мы знаем, как было "до" 24 февраля. У каждого из нас кипела своя жизнь: с мечтами и планами на будущее. И уже знаем, какая она – "после"… Жизнь изменилась навсегда, - прокомментировал Танчинец. - Но несмотря ни на что, мы верим в ВСУ и точно знаем, что после нашей Победы будет крепкое, свободное и Независимое Государство".

Текст песни "24/02"

День догорає, небо впало на нас,

Серце палає, біль сповільнює час,

Місто нас огортає, у собі дітей ховає,

Наших дітей ховає!



Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна,

Нам посміхається у слід,

Крізь сльози Вона – Марія,



Хочеш забутись, та сили катма,

Згадуєш лютий, а дому нема,

Замість дому – війна,

Нуль чотири тридцять одна,

Двадцять чотири нуль два.



Як би нас не боліло, як не горіла б душа,

До славної Перемоги нам дорога одна…



Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна,

Нам посміхається у слід,

Крізь сльози Вона – Марія,

Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна,

Нам посміхається у слід,

Крізь сльози Вона – Марія.

Нам посміхається з небес,

Крізь сльози Вона – Марія.



Фото: instagram.com/bezobmezhen