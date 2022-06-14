Бункерный маньяк и политический мошенник: Национальный театр имени Ивана Франко готовит две летние премьеры в период военно-театрального сезона

Пока франковцы не могут играть спектакли в родных стенах, информирует ZN.ua.

Бункерный маньяк и политический мошенник: Национальный театр имени Ивана Франко готовит две летние премьеры в период военно-театрального сезона
Сцена из спектакля "Авантюра Никодима Дизмы", Национальный театр имени Ивана Франко
© Юлия Вебер/Национальный театр имени Ивана Франко

5, 6 июля Национальный театр имени Ивана Франко анонсирует на Камерной сцене показ "Калигулы" Альбера Камю в постановке Ивана Урывского, а 15, 16 июля - новый спектакль франковцев на большой сцене: "Авантюра Никодима Дизмы" по произведению польского классика Тадеуша Долен в постановке режиссера Дмитрия Чирипюка.

В условиях военного времени, из-за правил безопасности для зрителей, франковцы пока не могут играть свои представления на родных сценах по адресу площадь Ивана Франко, 3, хотя репетиционный процесс продолжается в родных стенах. Поэтому покажут две новые постановки в гостях, у соседей – на двух сценах Киевского Национального театра имени Леси Украинки, расположенного рядом с метро "Театральная", которое используется как укрытие и способствует правилам безопасности зрителей во время возможных воздушных тревог – все же время военное.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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