Бункерный маньяк и политический мошенник: Национальный театр имени Ивана Франко готовит две летние премьеры в период военно-театрального сезона

5, 6 июля Национальный театр имени Ивана Франко анонсирует на Камерной сцене показ "Калигулы" Альбера Камю в постановке Ивана Урывского, а 15, 16 июля - новый спектакль франковцев на большой сцене: "Авантюра Никодима Дизмы" по произведению польского классика Тадеуша Долен в постановке режиссера Дмитрия Чирипюка.

В условиях военного времени, из-за правил безопасности для зрителей, франковцы пока не могут играть свои представления на родных сценах по адресу площадь Ивана Франко, 3, хотя репетиционный процесс продолжается в родных стенах. Поэтому покажут две новые постановки в гостях, у соседей – на двух сценах Киевского Национального театра имени Леси Украинки, расположенного рядом с метро "Театральная", которое используется как укрытие и способствует правилам безопасности зрителей во время возможных воздушных тревог – все же время военное.