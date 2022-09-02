Данилко в образі Сердючки оригінально згадав про шкільні роки, розмішивши виглядом: "Впала з дивана від сміху"

Верка Сердючка

Українська актриса та співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає актор Андрій Данилко, постала у шкільній формі з фартухом, а також із бантом на голові.

Як повідомляє Politeka.net, вчора в Україні відзначали День знань. Українська актриса та співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає актор Андрій Данилко, розмістила у Instagram чорно-білі знімки, на яких знята в образі школярки.

Артистка Вєрка Сердючка у шкільній формі та бантиком на голові продзвеніла перший дзвінок, а її тим часом тримали два хлопці на плечах. Вірка відповідала біля дошки у музичному класі та грала на трубі. А також пліткувала зі своєю подругою прямо на уроці, поки вчителька відволіклася.

Багато українських зірок у коментарях залишили свої реакції під знімками. Наприклад, співачка Даша Астаф'єва залишила емоди, що сміються, і написала: "люблю". Тим часом Злата Огнєвіч поставила під фото емодзі у вигляді "вогню".

Досить забавні фото викликали сміх у користувачів мережі та підняли їм настрій. За це вони нагородили Андрія Данилка компліментами: "Цей Гумор не може застаріти разом із Вірою", "Впала з дивана від сміху, коли дивилася вперше", "Креативно! Дуже зворушливо і неординарно! Люблю Сердючку!", " Це шедевр! Андрій Данилко-незрівнянний!", "Люблю".


Александра Павленко, politeka.net





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