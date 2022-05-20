"Торговал" бронежилетами и аптечками: киберполиция разоблачила мошенника, который нажился на полмиллиона

На Тернопольщине киберполиция разоблачила мошенника на псевдопродаже военной амуниции.

Киберполицейские Тернопольщины весте со следователями Тернопольского районного управления полиции разоблачили хитрую схему мошенника со Львовщины, который наживался на ненастоящей продаже военной амуниции. Всего из-за его действий пострадали более 30 людей, а сам преступник разбогател на около полумиллиона гривен. Об этом сообщили в Нацполиции.

"В соцсетях и мессенджерах мошенник размещал объявления о продаже военной форменной одежды, бронежилетов, шлемов, медицинских аптечек. Покупателей мужчина убеждал в наличии избранных позиций и требовал предоплаты. Получив деньги, фигурант не выполнял взятые на себя обязанности и в дальнейшем блокировал клиентов", - говорится в сообщении полиции.

Чтобы не вызывать лишних подозрений и как можно дольше скрываться, преступник часто менял место проживания. Задержали его в одном из хостелов Тернополя, где он временно поселился. Против 32-летнего мошенника открыли уголовное дело, продолжается досудебное расследование.