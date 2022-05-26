Детишки остались без отца: в боях за Украину пал защитник, который прошел битву за Донецкий аэропорт

Детишки остались без отца: в боях за Украину пал защитник, который прошел битву за Донецкий аэропорт

В одном из своих последних постов он призывал ценить каждую минуту своей жизни, ведь она бесценна.

На фронте на Донбассе погиб военный Валерий Гонта, прошедший оборону Донецкого аэропорта и бои на Светлодарской дуге. Об этом сообщил медик 14-й бригады, в которой служил Валерий.

В район трассы Бахмут-Лисичанск, где продолжаются активные бои, попал снаряд. Валерий Гонта получил серьезные ранения и погиб за несколько минут.

В военкомат Гонта пошел в 2014 году, но его не приняли из-за состояния здоровья, в детстве он болел бронхиальной астмой. Тогда он пошел в «Правый сектор» и уже в июле оказался на фронте.

Валерий Гонта участвовал в боях за Пески, за Донецкий аэропорт. Он месяц провел на диспетчерской башне, к нему на связь выходил боевик «Моторола» и говорил, что «оторвет ему яйца».

После боев за аэропорт Гонта подписал контракт и вступил в Первый батальон 54-й бригады. Тогда участвовал в боях на Светлодарской дуге. Во время боя смог вынести раненого бойца с позиций под артиллерийским огнем.

Награжден орденом «За мужество» III степени. Военный получил тяжелые ранения, глухоту, закрытую черепно-мозговую травму, поликистоз печени и почек. Однако с начала полномасштабного вторжения Валерий Гонта ушел на фронт и служил в 14-й бригаде.

В одном из своих последних постов он призывал ценить каждую минуту своей жизни, она бесценна. У него осталось двое детей.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременнаЛидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременна
Жена "Холостяка" Добрынина, сбрасывая 30 кг после беременности, показала недостатки: "Дышать в нем очень тяжело"Жена "Холостяка" Добрынина, сбрасывая 30 кг после беременности, показала недостатки: "Дышать в нем очень тяжело"
Ему было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за ХарьковщинуЕму было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за Харьковщину
Должны знать этих "героев": Гордон жестко высказался о звездах-рашистах и показал их фотоДолжны знать этих "героев": Гордон жестко высказался о звездах-рашистах и показал их фото
"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль рассказала об отце, который пошел служитьТина Кароль рассказала об отце, который пошел служить
Спасатели ГСЧС познакомили Украину с хвостатой помощницей: собака-водолаз очаровала сетьСпасатели ГСЧС познакомили Украину с хвостатой помощницей: собака-водолаз очаровала сеть
Выкрикивал что-то об Украине: россиянин решил свести счеты с жизнью в турецком аэропорту, видеоВыкрикивал что-то об Украине: россиянин решил свести счеты с жизнью в турецком аэропорту, видео
"На стиле": Ребрик показала новый образ, который подчеркнул ее умение одеваться"На стиле": Ребрик показала новый образ, который подчеркнул ее умение одеваться
Чемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отцаЧемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отца
Группа KOZAK SYSTEM посвятила героическим защитникам Мариуполя песню "Азов - сталь": видеоГруппа KOZAK SYSTEM посвятила героическим защитникам Мариуполя песню "Азов - сталь": видео
Тильда Суинтон на Каннском кинофестивале поддержала Украину нарядом в голубом и желтом цветахТильда Суинтон на Каннском кинофестивале поддержала Украину нарядом в голубом и желтом цветах
"Торговал" бронежилетами и аптечками: киберполиция разоблачила мошенника, который нажился на полмиллиона"Торговал" бронежилетами и аптечками: киберполиция разоблачила мошенника, который нажился на полмиллиона
Ему было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за ХарьковщинуЕму было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за Харьковщину
Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, как дети переживают войну после возвращения в Украину: "Честно говоря…"Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, как дети переживают войну после возвращения в Украину: "Честно говоря…"
Последние новости
Подгружаем последние новости