Дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала битву у танці разом з Ілоною Гвоздєвою: "Кайфонула"

Анна Саліванчук

Актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук зацікавила танцями разом із Ілоною Гвоздєвою.

Популярна артистка, актриса театру та кіно Ганна Саліванчук щодня показує в Інстаграм кожен зі свого життя, спілкується з фанатами та ділиться історіями про розвиток. Також артистка звертає увагу на свої захоплення та вражає новими фото.

Цього разу Ганна вирішила похвалитися, хто навчатиме її майстерності плавних рухів. Саліванчук відновила свої тренування і з недавніх пір займається танцями у студії. Цього разу в Сторі вона похвалилася, що з нею займалася й Ілона Гвоздєва, знаменитий хореограф та одна з переможниць танцювального шоу.

Також вона показала, що у них є час і подуріти перед камерою, викладаючи невеликий урок з танців.

"Натанцювалася та кайфонула" - пише Ганна.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Саліванчук вирішила поділитися рецептом супу-пюре із броколі.

"Дуже простий рецепт, з яким впорається навіть кулінар-новачок. Спочатку підготуйте необхідні інгредієнти за списком. Броколі можете брати свіжу або заморожену. Картопля потрібна велика, якщо картопля середнього розміру, краще взяти 3-4 штуки. Чим більше картоплі, тим густіше буде суп", - пояснює Саліванчук.


Дарина Силина, politeka.net





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