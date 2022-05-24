"На стиле": Ребрик показала новый образ, который подчеркнул ее умение одеваться

Лилия Ребрик

Правда, этот вид одежды несет в себе угрозу - если штаны подобрать неправильно, они могут визуально укоротить ноги.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик выложила в сеть новый образ, который подчеркнул ее умение одеваться. Артистка выложила целую серию фото с разных ракурсов.

Лилия Ребрик сделала несколько солнечных кадров на уличках украинского города и поделилась своим образом в патриотическим тонах. Так, ведущая выбрала наряд в нежном голубом цвете с желтыми вставками: топ с рукавами, широких штанах-палаццо с высокой талией и белых кроссовках. Еще один акцент лука Лилии Ребрик, который буквально кричит: "на стиле" – нежный макияж в нюдовых оттенках.

Стоит отметить, что брюки-палаццо в этом сезоне полюбили фэшн-блогеры, стилисты, инфлюенсеры и вообще все, кто привык быть в тренде. Правда, этот вид одежды несет в себе угрозу - если штаны подобрать неправильно, они могут визуально укоротить ноги.


Александра Павленко, politeka.net

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