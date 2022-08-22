"Выхода нет": "Сплін" потрапив у скандал через "неоднозначну" промову на концерті у Воронежі, подробиці

Сплін, Васильєв

Російський рок-гурт "Сплін" викликав скандал висловлюваннями на фестивалі у Воронежі.

Популярний російський рок-гурт "Сплін", який знають і в Україні, потрапив у скандал через неоднозначні висловлювання та промови соліста Олександра Васильєва про колег по сцені, які виїхали з росії. Виступ музикантів на фестивалі "Чорнозем" у Воронежі критикували і вирізали з усіх записів. Як повідомляє видання "Медуза", артисти не погодили свою промову з організаторами заходу.

Зазначається, що Васильєв 20 серпня на фестивалі у Воронежі розпочав свій виступ зі звернення до глядачів, який одразу насторожив росіян, які підтримують війну в Україні. "Приємно бачити стільки людей, у яких збереглися милосердя, співчуття, людинолюбство, які не сприймають жорстокості, насильства та вбивства. Ці чорні ночі навіть мажорні пісні звучать сумно", – сказав музикант.

Сплін, Васильєв

У цьому неоднозначні антивоєнні висловлювання Васильєва не припинилися. Закінчивши виконувати свій репертуар, наприкінці він вирішив підтримати колег-артистів, які змушені були виїхати з Росії через свою антивоєнну позицію. Для цього "Сплін" вибрав одну зі своїх найвідоміших пісень "Виходу немає".

"Дозвольте на прощання зіграти пісню, яку хотілося б присвятити гуртам "Машина времени", "Акваріум", Tequilajazzz та всім іншим, яким довелося виїхати з країни з різних причин. Але ми сподіваємося, що настане світлий день, коли всі повернуться і ми зіграємо тут для вас у Воронежі. Тому що ми не маємо іншого виходу", – заявив Васильєв.

За словами пропагандистів, мова групи викликала скандал на фестивалі та в мережі. Багато шанувальників рокерів нібито пішли з концерту ще до його закінчення, а в соціальних мережах не опублікували фрагменту зі словами лідера колективу.


Галина Струс, politeka.net





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