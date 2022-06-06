Лучше умереть в бою, чем от пули на коленях: Эктор Хименес-Браво призвал украинцев учиться стрельбе

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который решил пройти курс военной подготовки, обратился к украинцам. В своем блоге он выложил пост, в котором призвал их позаботиться о собственной безопасности и освоить новые навыки.

"Первая волна войны - была самой жесткой. Военные ценой собственной жизни или здоровья защитили Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Николаевскую области - они подарили время для всех мужчин в Украине. Драгоценное время, чтобы получить новые умения для нового времени. Я не говорю, что каждый должен идти воевать. Кто-то должен обеспечивать тыл, волонтерство, предприниматели должны восстанавливать экономику и создавать рабочие места. Но каждый человек сейчас имеет возможность получить навыки стрельбы, работы с оружием, передвижения на открытой местности и в помещениях, работе в паре. Это наша обязанность и долг перед защитниками", - написал кулинар в Instagram.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор еще раз подчеркнул, что одна из важнейших причин, почему он захотел учиться военному делу – самозащита. По его словам, если бы хотя бы половина населения Украины знала, как работать с оружием, роSSийские оккупанты хорошо бы подумали перед тем, как заходить на чужую территорию, информирует Апостроф .

"Вторая причина, почему я учусь военному делу – это самозащита. Мой дом – Украина. Мой дом в Ирпене. И то, что я не был 24 февраля там – это не значит, что этого может не произойти снова. Если бы орки знали, что 50% Украины умеет работать с оружием - заходить сюда было бы страшно. Да, против танков с автоматом не пойдешь, но мой самый ужасный сон, это когда в мой дом заходят орки и хотят убить меня и мою семью, а я даже не знаю, как работает пистолет или автомат, чтобы защитить себя", – объяснил он.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хименес-Браво подытожил, что лучше умереть в бою, чем стоя на коленях:

"Лучше умереть в бою, защищая свой дом, чем от пули на коленях. К сожалению, очень много людей не были к этому готовы. Мы недооценили наших соседей-убийц. Надо учиться, украинцы. Такова наша миссия в этом мире – уничтожить этих нелюдей".