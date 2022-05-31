"Ворованное лучше не есть": россиянка купила огурцы из Херсона и поплатилась

"Ворованное лучше не есть": россиянка купила огурцы из Херсона и поплатилась

РоSSияне жалуются на неприятности из-за покупки краденых украинских овощей.

Жительница роSSийского Ростова-на-Дону с удивлением обнаружила в купленных херсонских огурцах иглу, пишет Телеграм-канал "Русский борщ". Ворованное лучше не есть, отмечают авторы канала.

"Друзья, будьте осторожны! Купила херсонские огурцы, давай нарезать, а там игла от шприца! Страшно подумать, если бы откусила, а не нарезала. - Хохлы конченые", - возмущаются в ростовских пабликах.

Херсонские фермеры давно жалуются, что захватив область РоSSия изъяла, говоря прямо - украла у них урожай ранних овощей и фруктов. Фуры едут в Крым, и оттуда дальше по РоSSии, целыми колоннами. Поэтому, - немедленно уничтожить все огурцы, вывезенные (украденные) из Херсона!

И ворованное есть нельзя, и вдруг в них не только иглы, а и какой-нибудь вирус. И завтра, вместо "хохлов конченых" будет "русский военный корабль, иди нах*й".


Дарья Волкова, politeka.net

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