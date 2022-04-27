Макс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупации

Украинский певец Макс Барских никогда не отличался острым патриотизмом. Он продолжал сотрудничать с роSSийскими исполнителями и давать концерты в РоSSии. Однако все изменилось в один миг, когда 24 февраля РФ нанесло ракетные удары по всей Украине, и вступила в полномасштабную войну, продолжая называть ее "специальной операцией".

Сейчас исполнитель признается, что если ранее чувствовал себя гражданином мира, живя в разных странах мира, то сейчас очень рад, что смог прочувствовать всю сплоченность украинского народа. По его словам, украинцы – самая сильная нация в мире.

Оказывается, 22 февраля Макс Барских должен был улететь в США , но его остановил Алан Бадоев, предложивший перенести поездку и встретиться, обсудить новый проект.

"Но я бы вернулся домой на следующий день (если бы улетел). Я должен пережить этот опыт на родине. Сделать выводы – о РоSSии, о русских. Ведь раньше я мало интересовался политикой и не хотел понимать, что происходит, а сейчас я просто обязан во всем разобраться. Эта война меня очень изменила", - говорит Макс Барских.

Также у артиста была возможность по месту организовать вывоз своих родных. Он убеждал их уехать из родного Херсона всего за пару дней, как туда пришли роSSийские оккупанты.

"У меня здесь (в Украине) очень много родственников, и мне не удалось бы их вывезти без личного присутствия. А так я неделю собирал их по всей стране, в частности, из Херсона. Мама не хотела ехать, и мы вывезли ее в последний момент. К счастью, мой брат был в Херсоне, и я заставил его поехать забрать ее. Они уехали в довольно опасный момент – Херсон еще не был оккупирован, но россияне зашли туда уже через несколько дней", - говорит певец.

Напомним, Ирина Билык призналась, что в ее роскошном особняке месяц жили роSSийские оккупанты: “Мне некуда вернуться“.