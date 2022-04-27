Макс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупации

Украинский певец Макс Барских никогда не отличался острым патриотизмом. Он продолжал сотрудничать с роSSийскими исполнителями и давать концерты в РоSSии. Однако все изменилось в один миг, когда 24 февраля РФ нанесло ракетные удары по всей Украине, и вступила в полномасштабную войну, продолжая называть ее "специальной операцией".

Макс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупации

Сейчас исполнитель признается, что если ранее чувствовал себя гражданином мира, живя в разных странах мира, то сейчас очень рад, что смог прочувствовать всю сплоченность украинского народа. По его словам, украинцы – самая сильная нация в мире.

Оказывается, 22 февраля Макс Барских должен был улететь в США, но его остановил Алан Бадоев, предложивший перенести поездку и встретиться, обсудить новый проект.

"Но я бы вернулся домой на следующий день (если бы улетел). Я должен пережить этот опыт на родине. Сделать выводы – о РоSSии, о русских. Ведь раньше я мало интересовался политикой и не хотел понимать, что происходит, а сейчас я просто обязан во всем разобраться. Эта война меня очень изменила", - говорит Макс Барских.

Также у артиста была возможность по месту организовать вывоз своих родных. Он убеждал их уехать из родного Херсона всего за пару дней, как туда пришли роSSийские оккупанты.

Макс Барских рассказал, как спас свою маму из Херсона за пару дней до оккупации

"У меня здесь (в Украине) очень много родственников, и мне не удалось бы их вывезти без личного присутствия. А так я неделю собирал их по всей стране, в частности, из Херсона. Мама не хотела ехать, и мы вывезли ее в последний момент. К счастью, мой брат был в Херсоне, и я заставил его поехать забрать ее. Они уехали в довольно опасный момент – Херсон еще не был оккупирован, но россияне зашли туда уже через несколько дней", - говорит певец.

Напомним, Ирина Билык призналась, что в ее роскошном особняке месяц жили роSSийские оккупанты: “Мне некуда вернуться“.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с ДантесомНадя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом
Куда пропал Олег ВинникКуда пропал Олег Винник
Из Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человекИз Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек
Катя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войнеКатя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войне
Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей ДорофеевойВладимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой
Блок рекламы


Похожие новости
Евгений Синельников рассказал, как после эвакуации из Бучи мародеры разграбили его домЕвгений Синельников рассказал, как после эвакуации из Бучи мародеры разграбили его дом
Эктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в ИрпенеЭктор Хименес-Браво рассказал о своем доме в Ирпене
Актер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович рассказал, что русские сделали с его домом в БучеАктер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович рассказал, что русские сделали с его домом в Буче
Макс Барских рассказал, почему решил вступить в ряды ВСУ и чем там занимаетсяМакс Барских рассказал, почему решил вступить в ряды ВСУ и чем там занимается
Андрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в МариуполеАндрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в Мариуполе
Выдающегося харьковчанина не стало из-за роSSийских обстрелов: он до последних дней читал лекцииВыдающегося харьковчанина не стало из-за роSSийских обстрелов: он до последних дней читал лекции
Владимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительностьВладимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительность
Ксения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущееКсения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущее
Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей ДорофеевойВладимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой
В МОН рассказали, каким будет ВНО в этом годуВ МОН рассказали, каким будет ВНО в этом году
Последние новости
Подгружаем последние новости