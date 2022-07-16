Люди тікають пішки: Макс Барських показав щемливі кадри з рідного Херсона

Мешканці Херсона не можуть виїхати з тимчасово окупованого міста - російські війська розстрілюють машини. Тому люди, ризикуючи своїм життям, біжать пішки, залишаючи за спиною свої домівки і колишнє життя. Макс Барських, який народився та виріс у місті на півдні України, не зміг залишитися байдужим, інформує Апостроф .

Український співак опублікував в Instagram кадри, зняті з висоти пташиного польоту, які побачив в одному з пабліків. На них люди йдуть сільською дорогою, взявши із собою найнеобхідніше. Дехто біжить із порожніми руками, щоб тільки їх не чіпали окупанти. Тих, хто не може самостійно пересуватися, везуть на візках.

Фото: instagram.com/max_barskih

"Ці кадри є свідченням того, як біженці з мого рідного Херсону прямують у бік Кривого Рогу. Людям доводиться долати величезні відстані пішки чи на велосипедах. Позаду залишилося мирне життя, будинки, робота, друзі, сусіди... З собою вони несуть біль та страх перед невідомим", - написав музикант.

Фото: instagram.com/max_barskih

Барських також звернувся до своїх підписників із РФ : "Тим росіянам, хто забув, який зараз рік на календарі, я нагадаю - це 2022-й. І все це з моєю країною робить ваша через надумані приводи і за вашою мовчазною згодою! Але ми обов'язково повернемо собі те, що ви вкрали!".

Фото: instagram.com/max_barskih

Фото: instagram.com/max_barskih

Українці, чиї сім'ї також тікали з окупованого Херсона та області пішки, поділились у коментарях своїми історіями.

"Так йшли мої батьки з Високопілля до Кривого Рогу. Сиділи в окупації два місяці в жахливих умовах, мама ледь жива, йшли невеликою колоною, мої батьки попереду, а ті, що були позаду, орки почали стріляти, вбили жінку, а її чоловіка поранило. Такого жахіття, що там люди натерпілися і у фільмах жахів не придумаєш. Херсон і Херсонська область місце, де я народилася, це була і буде Україна, жоден херсонець не хоче інакше", - розповіла підписниця співака.

"Так йшли мої діти з Високопілля, а я не день ще залишилася і не знала, чи ще побачу їх" - написала інша.