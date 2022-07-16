Люди тікають пішки: Макс Барських показав щемливі кадри з рідного Херсона
Мешканці Херсона не можуть виїхати з тимчасово окупованого міста - російські війська розстрілюють машини. Тому люди, ризикуючи своїм життям, біжать пішки, залишаючи за спиною свої домівки і колишнє життя. Макс Барських, який народився та виріс у місті на півдні України, не зміг залишитися байдужим, інформує
Український співак опублікував в Instagram кадри, зняті з висоти пташиного польоту, які побачив в одному з пабліків. На них люди йдуть сільською дорогою, взявши із собою найнеобхідніше. Дехто біжить із порожніми руками, щоб тільки їх не чіпали окупанти. Тих, хто не може самостійно пересуватися, везуть на візках.
"Ці кадри є свідченням того, як біженці з мого рідного Херсону прямують у бік Кривого Рогу. Людям доводиться долати величезні відстані пішки чи на велосипедах. Позаду залишилося мирне життя, будинки, робота, друзі, сусіди... З собою вони несуть біль та страх перед невідомим", - написав музикант.
Барських також звернувся до своїх підписників із РФ: "Тим росіянам, хто забув, який зараз рік на календарі, я нагадаю - це 2022-й. І все це з моєю країною робить ваша через надумані приводи і за вашою мовчазною згодою! Але ми обов'язково повернемо собі те, що ви вкрали!".
Українці, чиї сім'ї також тікали з окупованого Херсона та області пішки, поділились у коментарях своїми історіями.
"Так йшли мої батьки з Високопілля до Кривого Рогу. Сиділи в окупації два місяці в жахливих умовах, мама ледь жива, йшли невеликою колоною, мої батьки попереду, а ті, що були позаду, орки почали стріляти, вбили жінку, а її чоловіка поранило. Такого жахіття, що там люди натерпілися і у фільмах жахів не придумаєш. Херсон і Херсонська область місце, де я народилася, це була і буде Україна, жоден херсонець не хоче інакше", - розповіла підписниця співака.
"Так йшли мої діти з Високопілля, а я не день ще залишилася і не знала, чи ще побачу їх" - написала інша.