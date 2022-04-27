Актер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович рассказал, что русские сделали с его домом в Буче

Телеведущий и актер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович родился в Минске, был капитаном команды КВН "ЧП", но уже долгое время живет и работает в Украине. В первый день полномасштабного вторжения РФ Танкович перевез свою семью из Бучи в Польшу, и в новом интервью каналу ICTV рассказал, что стало с его домом.

"Когда мы увидели фотографии из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, мы как раз были во Вроцлаве, делали большой благотворительный концерт. В какой-то момент мы собрались с другими артистами и были уверены, что не сможем этот концерт отработать. Потому что то, что мы увидели, это был ужас, - сказал шоумен. - После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажем откровенно, мне повезло: его только размародерили, ракета туда не попала".

Танкович вернулся в Украину из Польши, побывал в Буче и увидел, что там до сих пор проходят раскопки могил, находят убитых людей. Его ужасает, что жертвы роSSийской пропаганды думают, что все это - постановка, информирует Апостроф.

"Это настолько цинично, что я не могу понять, как человек может придумать такое, - сказал он. - Есть информация, что установлены те, кто непосредственно находился в Буче в тот момент из роSSийских оккупантов. Надеюсь, что они будут привлечены к ответственности. Хотя что-то мне подсказывает, что они чуть раньше сдохнут".

В начале войны Танкович записывал обращение к друзьям и знакомым в РоSSии с просьбой выступить против вторжения. Теперь он поменял свое мнение и порвал отношения с товарищами по КВН.

"Я окончательно поставил на русских крест. У меня были попытки достучаться до тех знакомых, которые у меня были в РоSSии, больше у меня их нету. Я их поубирал. Кого не заметил - уберу позже. Я для себя понял, что эта нация должна каким-то образом начинаться заново, потому что сейчас они представляют собой оголтелое сборище людей, готовых убивать, насиловать, или просто поддерживать это, сидя на диване", - сказал он.

Танкович родом из Беларуси, где у него до сих пор живут родные. Артист считает, что беларусы отличаются от русских, и однажды смогут жить свободно.

"Если говорить о беларусах - там есть определенная доля людей, которые поддерживают Лукашенко. Опросы показывают, что около 15%. Все остальные в большей степени против войны, не хотят воевать, хотят все это остановить и снести человека, который называет себя президентом Республики Беларусь. Но после того, как 2020 году начались массовые зачистки и убийства, люди боятся, - сказал он. - Хочу верить, что Беларусь станет свободной страной, которая тоже станет на демократические рельсы".


Наталья Лавринец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с ДантесомНадя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом
Куда пропал Олег ВинникКуда пропал Олег Винник
Из Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человекИз Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек
Катя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войнеКатя Осадчая назвала украинских артистов-предателей, которые молчат о войне
Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей ДорофеевойВладимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой
Блок рекламы


Похожие новости
В Буче и Ирпене дали воду, но из-за отсутствия света она есть только на нижних этажахВ Буче и Ирпене дали воду, но из-за отсутствия света она есть только на нижних этажах
Макс Барских рассказал, почему решил вступить в ряды ВСУ и чем там занимаетсяМакс Барских рассказал, почему решил вступить в ряды ВСУ и чем там занимается
Андрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в МариуполеАндрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в Мариуполе
Ксения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущееКсения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущее
Украинцы на Пасху пришли в храмы в Буче и ИрпенеУкраинцы на Пасху пришли в храмы в Буче и Ирпене
Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей ДорофеевойВладимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой
В МОН рассказали, каким будет ВНО в этом годуВ МОН рассказали, каким будет ВНО в этом году
Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с ДантесомНадя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом
У нас платоническая любовь: MELOVIN рассказал об отношениях с Лизой РусинойУ нас платоническая любовь: MELOVIN рассказал об отношениях с Лизой Русиной
Ужасно и безответственно: Алан Бадоев рассказал, о чем пожалел после полномасштабного вторжения РФУжасно и безответственно: Алан Бадоев рассказал, о чем пожалел после полномасштабного вторжения РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости