Актер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович рассказал, что русские сделали с его домом в Буче

Телеведущий и актер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович родился в Минске, был капитаном команды КВН "ЧП", но уже долгое время живет и работает в Украине. В первый день полномасштабного вторжения РФ Танкович перевез свою семью из Бучи в Польшу , и в новом интервью каналу ICTV рассказал, что стало с его домом.

"Когда мы увидели фотографии из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, мы как раз были во Вроцлаве, делали большой благотворительный концерт. В какой-то момент мы собрались с другими артистами и были уверены, что не сможем этот концерт отработать. Потому что то, что мы увидели, это был ужас, - сказал шоумен. - После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажем откровенно, мне повезло: его только размародерили, ракета туда не попала".

Танкович вернулся в Украину из Польши , побывал в Буче и увидел, что там до сих пор проходят раскопки могил, находят убитых людей. Его ужасает, что жертвы роSSийской пропаганды думают, что все это - постановка, информирует Апостроф .

"Это настолько цинично, что я не могу понять, как человек может придумать такое, - сказал он. - Есть информация, что установлены те, кто непосредственно находился в Буче в тот момент из роSSийских оккупантов. Надеюсь, что они будут привлечены к ответственности. Хотя что-то мне подсказывает, что они чуть раньше сдохнут".

В начале войны Танкович записывал обращение к друзьям и знакомым в РоSSии с просьбой выступить против вторжения. Теперь он поменял свое мнение и порвал отношения с товарищами по КВН.

"Я окончательно поставил на русских крест. У меня были попытки достучаться до тех знакомых, которые у меня были в РоSSии, больше у меня их нету. Я их поубирал. Кого не заметил - уберу позже. Я для себя понял, что эта нация должна каким-то образом начинаться заново, потому что сейчас они представляют собой оголтелое сборище людей, готовых убивать, насиловать, или просто поддерживать это, сидя на диване", - сказал он.

Танкович родом из Беларуси, где у него до сих пор живут родные. Артист считает, что беларусы отличаются от русских, и однажды смогут жить свободно.