"ЗСУ порвуть вас на шматки": Танкович із "Дизель шоу" дав пораду росіянам після початку мобілізації

Дмитро Танкович

Дмитро Танкович наголосив, що росіяни воюють за амбіції диктаторського уряду, який зовсім не хвилюється за армію та життя своїх громадян.

Уродженець Білорусі, телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович емоційно відреагував на новину про часткову мобілізацію в росії. Артист записав звернення до росіян, яких відправлять на фронт, і дав їм пораду.

Відповідний коментар пролунав наприкінці випуску огляду новин NEXTA Live на YouTube .

"ЗСУ не зупиняться, звільняючи свою землю, на яку прийшли чужі люди. Прийшли туди, де українці росли та виховували дітей. Де вчилися та вчили онуків. Де жили та давали нове життя. Так само, як і ви, але вони на своїй землі", - сказав Дмитро Танкович .

Також актор наголосив, що росіяни воюють не за свою батьківщину, на яку нібито напали, не за безпеку власних сімей, а за амбіції диктаторського уряду, який зовсім не переймається армією та життям своїх громадян. Тому він дав пораду - кидати зброю і здаватися, бо українські воїни не шкодуватимуть їх, адже росіяни - це окупанти.

"Хлопці з української армії, ЗСУ порвуть вас на шматки і правильно зроблять, тому що ви не на своїй землі, а вони у себе вдома. Вас тут ніхто не чекав, тому розгортайтеся, кидайте зброю та йдіть до себе", – закінчив Дмитро Танкович.


Александра Павленко, politeka.net





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