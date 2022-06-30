"Холостячка" Мішина через місяці туги за домом повертається до Києва: "Вважаю, що це небезпечно"

Артистка поділилася з шанувальниками важливим рішенням.

Як пише Politeka.net, героїня першого сезону шоу» Холостячка " на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram розповіла про важливе для себе рішення. Артистка розповіла, що вперше за 2,5 місяці повертається додому.

"Мені дуже радісно і водночас тривожно. Вгадаєте, що відбувається? Так, я їду додому! Я не була в Києві вже 2,5 місяці, і я дуже сумую.

Скажу чесно, у мене є невідкладні справи і я правда поки не агітую повертатися, тому що все-таки вважаю, що це небезпечно. Адже Київ-це місто, в якому я прожила так багато щасливих моментів і від того, що хтось забрав у мене можливість бути там і далі, дуже сумно»-розповіла Мішина.

Також у своїх сторіз Ксенія висловилася на тему нової реальності, в якій люди не можуть продовжувати залишатися «нейтральними».

"Більше неможливо сидіти на двох стільцях або показувати тільки одну свою красиву частину...людей вивернуло назовні всім, що було у них всередині. У моєму оточенні теж виявилися люди, яких мені здавалося я дуже добре знала, яким довіряла, але на жаль...», - зізналася актриса.

Вона зізналася, що для неї така поведінка близьких людей стала болючим ударом.