Наталя Могилевська вперше показала, що сталося з її домом у Бучі

Українська співачка Наталя Могилевська до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України жила у розкішному особняку у Бучі. За повідомленнями ЗМІ, артистка орендувала житло. Спочатку вона зняла будинок на літо, а після вирішила залишитися в ньому довше, але після приходу "руського миру", зірці більше нема куди повертатися.

Пограбували та розбомбили: Наталя Могилевська вперше показала, що сталося з її будинком у Бучі

В інтерв'ю програмі "Факти ICTV" успішна виконавиця вперше зізналася, що зробили російські окупанти з її житлом. Виявляється, орки жили в будинку Наталі Могилевської, вкрали все, що тільки можна було – від домашніх капців до решітки з плити. Ідучи, вони цим не обмежилися, і насамкінець розбомбили особняк.

"У будинку жили орки. Вони вкрали все – навіть капці, постільну білизну, матраци і навіть решітку від плити. Після цього вони пішли, і будинок розбомбили. Тобто, вдома тепер просто немає", - зауважила зірка.

Пограбували та розбомбили: Наталя Могилевська вперше показала, що сталося з її будинком у Бучі

В інтерв'ю Наталія Могилевська зазначила, що у неї вкрали взуття, предмети інтер'єру та багато інших речей.

Виконавиця додала, що сам факт присутності орків у її будинку викликає у неї огиду. Що хтось чіпав її речі, спав у її ліжку і мився у її ванні.

Пограбували та розбомбили: Наталя Могилевська вперше показала, що сталося з її будинком у Бучі

"Наш дім – це наша душа, наша друга шкіра. Це настільки неприємно, коли інші люди чіпають брудними руками твоє інтимне. Це настільки боляче, що я не можу передати. Про це навіть говорити неприємно", - наголосила Наталя Могилевська.

На щастя, артистка вчасно поїхала з Бучі і залишилася живою. Наразі всі свої сили зірка спрямовує на те, щоб підтримувати українців, збирати гроші та допомагати дітям, які постраждали від війни.
Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, що зробить зі своїм будинком, у якому мешкали рашисти.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Пішов із життя Регімантас Адомайтіс - зірка фільму "Ніхто не хотів помирати"Пішов із життя Регімантас Адомайтіс - зірка фільму "Ніхто не хотів помирати"
У Чернівецькій області чоловік жорстоко вбив павича. Йому загрожує до 8 років тюрмиУ Чернівецькій області чоловік жорстоко вбив павича. Йому загрожує до 8 років тюрми
Надія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФНадія Мейхер виступає проти війни, а її чоловік розвиває бізнес у РФ
Команда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в УкраїніКоманда Юрія Бардаша відмовилася з ним працювати через спірну позицію щодо війни в Україні
Сина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалуСина директора Рівненської АЕС Євгена Павлишина звинуватили у побитті жінки похилого віку - деталі скандалу
Блок рекламы


Похожие новости
"Будівлі взагалі немає": Могилевська зізналася, що її будинок у Бучі знищили росіяни"Будівлі взагалі немає": Могилевська зізналася, що її будинок у Бучі знищили росіяни
Молодше на 20 років: Надія Матвєєва вперше розповіла про нові стосункиМолодше на 20 років: Надія Матвєєва вперше розповіла про нові стосунки
Початок нової історії: Злата Огнєвіч видала сестру заміж та показала зворушливі кадри з весілляПочаток нової історії: Злата Огнєвіч видала сестру заміж та показала зворушливі кадри з весілля
Нікітюк показала непристойний жест шахраям, які намагаються на ній нажитися: "Ой, щось зачухався"Нікітюк показала непристойний жест шахраям, які намагаються на ній нажитися: "Ой, щось зачухався"
"Russia Goodbye" в Амстердамі: Вєрка Сердючка вперше виконала оновлений хіт з "Євробачення""Russia Goodbye" в Амстердамі: Вєрка Сердючка вперше виконала оновлений хіт з "Євробачення"
Кетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцемКетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцем
Надя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханимНадя Дорофєєва показала перше спільне фото з коханим
Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."
"Редко кому удается": Огневич в стильном костюмчике показала, на чем ее "поймали" за границей"Редко кому удается": Огневич в стильном костюмчике показала, на чем ее "поймали" за границей
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
Последние новости
Подгружаем последние новости