Наталя Могилевська вперше показала, що сталося з її домом у Бучі

Українська співачка Наталя Могилевська до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України жила у розкішному особняку у Бучі. За повідомленнями ЗМІ, артистка орендувала житло. Спочатку вона зняла будинок на літо, а після вирішила залишитися в ньому довше, але після приходу "руського миру", зірці більше нема куди повертатися.

В інтерв'ю програмі "Факти ICTV" успішна виконавиця вперше зізналася, що зробили російські окупанти з її житлом. Виявляється, орки жили в будинку Наталі Могилевської, вкрали все, що тільки можна було – від домашніх капців до решітки з плити. Ідучи, вони цим не обмежилися, і насамкінець розбомбили особняк.

"У будинку жили орки. Вони вкрали все – навіть капці, постільну білизну, матраци і навіть решітку від плити. Після цього вони пішли, і будинок розбомбили. Тобто, вдома тепер просто немає", - зауважила зірка.

В інтерв'ю Наталія Могилевська зазначила, що у неї вкрали взуття, предмети інтер'єру та багато інших речей.

Виконавиця додала, що сам факт присутності орків у її будинку викликає у неї огиду. Що хтось чіпав її речі, спав у її ліжку і мився у її ванні.

"Наш дім – це наша душа, наша друга шкіра. Це настільки неприємно, коли інші люди чіпають брудними руками твоє інтимне. Це настільки боляче, що я не можу передати. Про це навіть говорити неприємно", - наголосила Наталя Могилевська.

На щастя, артистка вчасно поїхала з Бучі і залишилася живою. Наразі всі свої сили зірка спрямовує на те, щоб підтримувати українців, збирати гроші та допомагати дітям, які постраждали від війни.

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