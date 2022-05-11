Как сделать в больнице бесплатную плановую операцию: все подробности

Плановые бесплатные операции, которые приостановили на время военного положения, сейчас могут проводиться по решению главных врачей учреждений здравоохранения. Для этого необходимо получить электронное направление у семейного или лечащего врача.

Об этом сообщают в Минздраве Украины.

Плановые операции проводятся бесплатно, если медучреждение заключило договоры с НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины) по направлениям "Хирургические операции в стационарных условиях" и "Хирургия одного дня".

Что входит в бесплатные услуги

Проведение операции и анестезия;

Интрументальные и лабораторные исследования;

Лекарство из Нацперечня лекарственных средств и расходные материалы;

Послеоперационный круглосуточный врачебный и медсестринский уход, обезболивание, медикаментозная терапия;

Питание в стационаре;

Медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений.

В то же время во время военного положения проводить плановые операции могут только те учреждения, которые имеют на это ресурсы, поскольку в некоторых регионах больницы загружены ранеными.

Узнать актуальную информацию по больницам, где проводятся плановые операции, можно в контакт-центре НСЗУ 16-77. И после получения информации необходимо позвонить в больницу и уточнить о возможности проведения плановой операции.