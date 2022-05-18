Музыканты из Эстонии сделали кавер на победную песню Kalush Orchestra - как "Стефания" звучит на эстонском

Эстонские музыканты, как и вся страна, искренне поддерживают Украину в борьбе с роSSийскими оккупантами. Представитель Эстонии на "Еровидении-2022" певец Стефан вышел на сцену в Турине с сине-желтой ленточкой на пиджаке, а после победы Kalush Orchestra песню украинцев перевели на эстонский язык, информирует Апостроф.

Кавер на "Стефанию" сделали певец Отт Лепланд и рэпер Genka. Музыканты исполнили его в эфире телеканала ETV Ringvaade на фоне сердечек в цветах украинского флага.

Фото: Siim L?vi/ERR

Genka оценил победную песню Kalush Orchestra и сказал, что она вселяет надежду в это темное время. Отт Лепланд отметил, что припев трека легко запоминается, а сама композиция отлично подходит для "Евровидения".

Отт Лепланд - эстонский певец, представлявший Эстонию на "Евровидение" в 2012 году с песней Kuula ("Слушай"). На кокурсе артист занял 6 место, получив 120 баллов. Genka (настоящее имя - Генри Кырвиц) - эстонский рэпер, продюсер и актер.

Украинцы поблагодарили эстонских музыкантов за поддержку и оценили новое звучание "Стефании".

"Просто вау! Отличная работа! С любовью из Украины", "Очень красивое исполнение, браво", "Очень сильно. Спасибо большое вам! Спасибо за поддержку", "Достойный кавер. Полноценный лайк", "Очень красивый кавер, спасибо за поддержку", - пишут пользователи сети в комментариях.


Наталья Лавринец, Апостроф

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