Военные хирурги провели в прифронтовом госпитале операцию, которой нет аналогов — Минобороны
Случилось это на прошлой неделе.
Военные хирурги Украины впервые выполнили тяжелую операцию в прифронтовом госпитале — они удалили почку. Об этом
"На прошлой неделе в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция - удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа", - отметила Маляр.
Она добавила, что уже сделаны две такие операции, которые помогли спасти жизнь двум украинским защитникам, информирует
"Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат порядок и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелых раненых", — подытожила Маляр.