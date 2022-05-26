Военные хирурги провели в прифронтовом госпитале операцию, которой нет аналогов — Минобороны

Случилось это на прошлой неделе.

Военные хирурги провели в прифронтовом госпитале операцию, которой нет аналогов — Минобороны
© ГСЧС Украины

Военные хирурги Украины впервые выполнили тяжелую операцию в прифронтовом госпитале — они удалили почку. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На прошлой неделе в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция - удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа", - отметила Маляр.

Она добавила, что уже сделаны две такие операции, которые помогли спасти жизнь двум украинским защитникам, информирует ZN.ua.

"Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат порядок и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелых раненых", — подытожила Маляр.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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