Украинские военные поздравили украинцев с днем вышиванки: опубликованы яркие фото и трогательные видео

Сегодня, 19 мая, отмечается всемирный День вышиванки - этот элемент украинской национальной одежды стал символом самоидентификации украинцев и добавил узнаваемости Украине в международном культурном пространстве. В этом году этот праздник особенный, поскольку в стране идет полномасштабная война. Однако наши защитники не забыли День вышивашки и поздравили украинский народ с праздником.

"Апостроф" собрал искренние фото и трогательные видео, посвященные Дню вышиванки 2022 года.

В Генштабе ВСУ опубликовали фото танка, украшенного традиционным украинским орнаментом, который обычно вышивали на рубашках, вкладывая в него память поколений и создавая настоящий оберег.

Также не остался в стороне и один из основателей Дня вышиванки Александр Ткачук, к тому же режиссер документального фильма "Наследие нации". Сейчас он оружием в руках защищает родную Украину, информирует Апостроф.

"Вышиванка всегда со мной, где бы я ни был. Вышиванка – духовная броня украинцев. Держим строй, победим!" - призвал он.

Интересный коллаж фотографий был создан в Государственной пограничной службе, где с одной стороны фото стоит мужчина в вышиванке, а с другой в военной форме ВСУ. Подписали фотографию так: "Крестик за крестиком, орк за орком – наряды разные, но цель одна".

Те, кто "всегда первые" - украинские Десантно-штурмовые войска тоже опубликовали поздравления для украинцев и показали, как они разрисовывают боеприпасы традиционным орнаментом, которыми будут уничтожать роSSийских оккупантов.

В свою очередь, Министерство социальной политики Украины создало чрезвычайно чувственное видео, которое пробирает до души.

"Сегодня у нас живет много боли, а еще больше - большой любви. Любовь живет под врачебным халатом, огнестойким костюмом, волонтерским жилетом, под кителем, фартуком, плитоноской и под зеленой флисовой кофтой. Украину - не разделить, потому что ее сшивает крепкая нить любви , что идет сквозь всех нас", - говорится в видео.

Участвовало в праздновании Дня вышиванки и Министерство внутренних дел, опубликовав фотографию одного из своих сотрудников вместе с малышом в вышиванке, которую они называют нашим оберегом от зла.

Присоединились к празднованию также руководители Черниговской и Луганской ОГА Вячеслав Чаус и Сергей Гайдай. Они поделились своими мыслями и фотографиями.

"Кто-то одевает только на праздник, а кто-то каждый день; кто-то — под костюм, а кто-то — под военную форму…и нет ни одного украинца, который бы не носил ее в сердце", - отметил Чаус.

"Сегодня украинцы во всем мире надевают вышиванки, которые являются маркером нашей идентичности, генетическим кодом украинского народа, одного из древнейших в Европе и мире. Родился в рубашке – так говорят о человеке, который пережил страшную беду. Мы – нация рожденных в вышиванках, поэтому преодолеем все испытания, которые выпали на нашу судьбу, и обязательно победим в праведной борьбе за свободу и мирное небо для наших детей!" – подчеркнул Гайдай.

По его мнению, в этом году красный цвет на вышиванках символизирует не любовь, а кровь украинских защитников, которые снова и снова отдают жизнь за независимость нашего государства.


Лиза Бровко, Апостроф

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