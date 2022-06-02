MamaRika разочаровалась в Тодоренко, к которой пытались достучаться: "Она блокировала всех"

Семья певицы-запроданки каждый день переживает ужас из-за оккупантов. Но что делает Регина Тодоренко? Она продолжает молчать.

Как сообщает Politeka.net, певица MamaRika (Анастасия Кочетова) рассказала в программе "Зірковий шлях", что разочаровалась в людях, которые живут в россии и замалчивают войну. Артистка считает, что эти "голуби мира" своим молчанием творят страшное преступление.

В частности, она вспомнила об украинке, певице и ведущей Регине Тодоренко, чья семья находится на Одесчине.

"Мои друзья стучались Регине Тодоренко в личные сообщения в Telegram - она блокировала всех. Так человек пытался заткнуть рот тем, кто пытался до нее достучаться и говорил "что ты делаешь, опомнись, скажи как есть, скажи правду". Она идет на поводу у зоны комфорта своей жизни. Потому что выйти из зоны комфорта - это же страшно. Потерять работу, потерять средства, репутацию там, которую она заработала", - отметила MamaRika.

MamaRika также добавила, что у Регины мама живет в поселке Котовского. Недалеко от него ракета рашистов попала в торговый центр. То есть семья певицы-запроданки каждый день переживает ужас из-за оккупантов. Но что делает Регина Тодоренко? Она продолжает молчать.

Кроме того, MamaRika, подчеркнула, что после победы украинцы ни в коем случае не должны начать "глобально всех прощать". Особосто для нее будет сложно сдерживаться, чтобы не "начистить морду" кое-кому.

"Мы должны помнить, кто как себя проявил в самое тяжелое время для Украины. Так должно быть. Должно быть черное и белое, сейчас нет полутонов, нет палитры цветов", - пояснила она.