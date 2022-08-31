Чоловік MamaRika не вступив до лав ЗСУ і виїхав за кордон: "Не соромлюсь говорити про це..."

MamaRika с мужем, Сергей Середа

Українська співачка MamaRika розповіла, що Сергій Середа кілька разів прагнув вступити до лав захисників.

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік, гуморист Сергій Середа виїхали за кордон, щоби взяти участь у благодійних концертах. Зірка ним співає, та її чоловік - виконує роль ведучого.

В інтерв'ю "24 каналу" MamaRika розповіла, як Сергію вдалося виїхати з України під час воєнного стану і чому він відмовився від служби у ЗСУ.

MamaRika пояснила, що її фоловерів неодноразово цікавило, яким чином 32-річний Сергій Середа зміг перетнути кордон України в умовах повномасштабної війни. Як з'ясувалося, йому дозволили виїхати до Європи, щоб долучитись до благодійності, виступаючи у ролі ведучого.

За її словами, Сергій Середа кілька разів прагнув вступити до лав захисників, але співачка щоразу його зупиняла та просила залишитися із сім'єю.

"Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся говорити про це. Кілька разів я просила його, щоб не йшов, був з нами. Він – все моє життя. Не знаю, як би я витримала це. я була просто знищена", – розповіла співачка MamaRika.


Александра Павленко, politeka.net





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