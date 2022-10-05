"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком

MamaRika

Українська вокалістка MamaRika (Анастасія Кочетова) відверто зізналася, що була на межі розлучення зі своїм чоловіком Сергієм Середою.

Так, у своїх Instagram-Stories співачка вирішила поговорити і влаштувала традиційну рубрику «запитання-відповідь». Один із читачів сторінок запитав артистку про критичний період у стосунках із чоловіком.

MamaRika не стала приховувати та розповіла все, як є.

За словами співачки, подружжя пережило кризу на третьому році відносин. Також MamaRika зізналася, що тоді вона планувала завершити стосунки із чоловіком.

"Так, за класикою нас перековбасило десь на третьому році стосунків... Були на межі розриву", - згадала вона.

Однак, на щастя, пара подолала всі труднощі та почала все з чистого аркуша. Також співачка додала, що стосунки із чоловіком змінилися після народження первістка.

Втім, це були лише приємні зміни. Подружжя стало ще більше поважати та підтримувати один одного. За словами MamaRika, народження сина зміцнило їхні стосунки.

"Кохання перемагає егоїзм та емоції. Взагалі, не варто прив'язуватися до цих криз. Просто має бути повага одна до одної, діалог та аналіз ситуації тут і зараз", — додала вона.


Ирина Юрченко, politeka.net





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