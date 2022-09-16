MamaRika, помчавши з України з родиною, кардинально змінила імідж: "Божечко, що за..."

MamaRika, помчавши з України з родиною, кардинально змінила імідж: "Божечко, що за..."

Українська співачка MamaRika кардинально змінила стиль.

У повсякденному житті та на сцені українську співачку MamaRika (Анастасію Кочетову) найчастіше можна бачити у спортивному одязі – у штанах, джинсах, футболках, худорлявості та кросівках, проте після народження первістка стиль артистки кардинально змінився.

Останнім часом артистка стала вибирати сукні в обтяжку, які максимально підкреслюють її фігуру, що поструніла.

Так, у себе в Instagram MamaRika розмістила яскраве фото, де позує в ультракороткій сукні в обліпку. Свій образ вона доповнила зеленими мюлями на підборах та сонцезахисними окулярами.

«Головним героєм цього фото є не Мамка, і навіть не Давид… Так, я зараз про візок, який став нашим невід'ємним помічником з перших днів вторгнення і досі. Ця супер надійна мала проїхала тисячі кілометрів, побувала в 5 країнах, але досі на ходу. Поміщається в ручну поклажу, трансформується з люльки у сидячку, легка та стильна», - прокоментувала вокалістка.

Однак користувачі мережі з нею не погодилися і написали, що головним героєм цього фото все ж таки є MamaRika.

"Божечко, що за ляля???", "Вогонь??? Вау! Як гарна матуся ?", "Та ну, головним героєм цього фото є Мамчині ноги???", "А я відразу подумала, що головний герой фото – це прапор ??!", - пишуть у коментарях.


Ирина Юрченко, politeka.net





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