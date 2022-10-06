Такі пісні не дають впасти. MamaRika надихнула українців новим треком "Щастя"

Повернувшись із європейського туру, MamaRika анонсувала нові пісні, які написала у проміжках між благодійними концертами. Одна з них - "Щастя", що побачила світ 6 жовтня. У ній співачка співає про дитинство, батьківську хату та рідну землю. Виконавиця сподівається, що її робота додасть українцям віри та сил, нагадає про найголовніше у цей важкий час, інформує Апостроф .

"Всі ми родом з дитинства… І коли болить душа, подумки повертаємось до рідної хати, де трава була така висока, а мамині обійми ховали від всіх бід…Зараз ми розкидані по світу, але тільки на рідній землі дихаємо вільно, бо тут наше щастя", - написала виконавиця в Instagram.

"Щастя" – пісня, яка повертає у найкращі миті нашого життя, у найтепліші куточки пам'яті, повертає додому…В країну дитинства, де хочеться заховатися від всіх і знову стати маленьким", - додала MamaRika.

Слухачі подякували співачці за пісню, в якій є душа, та за чуттєве виконання.

"Такі пісні не дають впасти. Нехай ніколи не гаснуть зорі!", "Дуже чуттєва, душевна пісня. Тримайся, моя країна! Перемога вже близько", "Дякую за хвилююче виконання та вкладання душі в пісню", "Можливо нам бракує пісень про "тачки" і "бабки", але хіба нам цього потрібно? Ось воно щастя - бути частиною народу, який пише такі пісні, що допомагають зрозуміти ким ми є! Безперечно, MamaRika має займати свою важливу нішу в українській музичній сім'ї!", - пишуть користувачі мережі під відео.

Фото: instagram.com/mamarika_official