Такі пісні не дають впасти. MamaRika надихнула українців новим треком "Щастя"

Повернувшись із європейського туру, MamaRika анонсувала нові пісні, які написала у проміжках між благодійними концертами. Одна з них - "Щастя", що побачила світ 6 жовтня. У ній співачка співає про дитинство, батьківську хату та рідну землю. Виконавиця сподівається, що її робота додасть українцям віри та сил, нагадає про найголовніше у цей важкий час, інформує Апостроф.

"Всі ми родом з дитинства… І коли болить душа, подумки повертаємось до рідної хати, де трава була така висока, а мамині обійми ховали від всіх бід…Зараз ми розкидані по світу, але тільки на рідній землі дихаємо вільно, бо тут наше щастя", - написала виконавиця в Instagram.

"Щастя" – пісня, яка повертає у найкращі миті нашого життя, у найтепліші куточки пам'яті, повертає додому…В країну дитинства, де хочеться заховатися від всіх і знову стати маленьким", - додала MamaRika.

Слухачі подякували співачці за пісню, в якій є душа, та за чуттєве виконання.

"Такі пісні не дають впасти. Нехай ніколи не гаснуть зорі!", "Дуже чуттєва, душевна пісня. Тримайся, моя країна! Перемога вже близько", "Дякую за хвилююче виконання та вкладання душі в пісню", "Можливо нам бракує пісень про "тачки" і "бабки", але хіба нам цього потрібно? Ось воно щастя - бути частиною народу, який пише такі пісні, що допомагають зрозуміти ким ми є! Безперечно, MamaRika має займати свою важливу нішу в українській музичній сім'ї!", - пишуть користувачі мережі під відео.

Фото: instagram.com/mamarika_official


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Пугачова продає свій замок у Підмосков'їПугачова продає свій замок у Підмосков'ї
"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті
Блок рекламы


Похожие новости
Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."
Jerry Heil палко висміяла Ілона Маска в гуморній пісні: "Слухай, що в тебе..."Jerry Heil палко висміяла Ілона Маска в гуморній пісні: "Слухай, що в тебе..."
"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком
Улюблениця Вакарчука Соловій слідом за Астаф'євою одягла фартух і зворушила українців на вулиці: "Яка ти розумничка"Улюблениця Вакарчука Соловій слідом за Астаф'євою одягла фартух і зворушила українців на вулиці: "Яка ти розумничка"
Санта Дімопулос здійснила модний вихід у Парижі і нарвалася на критику: "Коли відійдуть у минуле такі..."Санта Дімопулос здійснила модний вихід у Парижі і нарвалася на критику: "Коли відійдуть у минуле такі..."
Маски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосуєтьсяМаски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосується
Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"
"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри
Вєрка Сердючка у стрінгах зібралася на Щекавицю, приголомшивши українців: "Ми майже на місці..."Вєрка Сердючка у стрінгах зібралася на Щекавицю, приголомшивши українців: "Ми майже на місці..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
Последние новости
Подгружаем последние новости