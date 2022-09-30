MamaRika з родиною возз'єдналася зі «старшим сином» після довгої розлуки: зворушливі кадри з Одеси

Після повернення в Україну сім'я співачки MamaRika (Анастасія Кочетова) вирушила до Одеси, щоб забрати свого улюбленця, якого не бачили довгий час.

Як пише Politeka.net, про це сама MamaRika повідомила у своїх Instagram-сторіс і показала зворушливі кадри.

"Ми їдемо до Одеси, щоб забрати старшого сина, якого не бачили два місяці", - розповіла вона.

Під «старшим сином» співачка мала на увазі забавного і неймовірно няшного песика на прізвисько Роккі рідкісної породи мальтипу (суміш мальтійської болонки та пуделя).

Трохи згодом MamaRika виклала відео теплої зустрічі з батьками чоловіка Сергія Середи в Одесі. Коли співачка зайшла до хати, песик кинувся в обійми своєї господині і почав її цілувати.

«Зробили сюрприз та приїхали до Одеси. Давидик не бачив своїх бабусю та дідуся цілих 7 місяців», - розповіла артистка.

Варто сказати, що відома співачка довгий час, мріяла про собачку, але зірка мала вагому причину не заводити тварину – алергія на собачу вовну.

Однак мрію все ж таки вдалося втілити завдяки винахідливому чоловікові зірки, який подарував їй гіпоалергенного собаку. Мрія співачки здійснилася на день народження, коли їй виповнився 31 рік.