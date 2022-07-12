Блогер із Кривого Рогу образив українських військових і залишився без машини: що відомо про історію

Блогер із Кривого Рогу образив українських військових і залишився без машини: що відомо про історію

22-річний чоловік із Кривого Рогу, який публічно образив військових ЗСУ, отримав штраф у розмірі 178,5 тисяч. Щоб його сплатити, порушнику довелося продати автомобіль.

Про це повідомляє Телеграф . Наголошується, що інцидент стався ще 22 березня. Щоб переглянути фото, проскрольте новину до кінця.

Так, Захар Палатін, якого зупинили для перевірки документів на блокпосту, зняв гнівне відео, де назвав українських захисників "гарматним м'ясом" та заявив, що йому все одно на війну. Цей запис "прославив" чоловіка в мережі.

Правоохоронці швидко його виявили та відправили його справу до слідчих органів. Згодом суд зобов'язав порушника виплатити 178,5 тисяч гривень штрафу.

Відразу після цього в інтернеті з'явилось оголошення про продаж ідентичного автомобіля. Продавцем вказана інша людина. Але після перевірки виявилось, що власник – сам Палатін.


Алексей Ионов, politeka.net





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