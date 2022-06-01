МВД открыло горячую линию для обращений родственников украинских военных

Для приема звонков одновременно будет работать десять телефонных линий, информирует ZN.ua.

МВД открыло горячую линию для обращений родственников украинских военных
© Пенсионный фонд Украины

Министерство внутренних дел открыло горячую линию для родственников и близких украинских военных. Об этом сообщило МВД в Telegram.

Горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников уже начала свою работу.

Для приема звонков одновременно будет работать десять телефонных линий.

«Каждый сможет оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснение прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших», - отметили в СБУ.

Номер многоканального телефона: +38 089 420 18 66.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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