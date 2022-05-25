Андрей Хлывнюк отправился воевать в горячую точку Украины

Украинский певец Андрей Хлывнюк отложил микрофон, написание песен и аранжировку, чтобы защищать свою страну. Стало известно, что после службы в ТрО, он отправился в самую горячую точку Украины.

С начала полномасштабной войны, не раздумывая, Андрей Хлывнюк вступил в ряды ВСУ. Сначала он служил в территориальной обороне, однако не пас задних, а всегда шел вперед. И даже получив ранение во время минометного обстрела, он не останавливается, не отказывается от выполнения своих обязанностей.

Стало известно, что 42-летний исполнитель отправился на передовую, на Восток Украины, где на сегодняшнее время идут самые ожесточенные бои. Битва за Донбасс может стать решающей для Украины и привести к победе.

Об этом стало известно от ведущего Радио НВ — Юрия Марченко, который встретился с Андреем Хлывнюком в Киеве . Перебросившись парой слов, музыкант посетовал на то, что нигде не найти безалкогольного пива в столице.

"Встретил в Киеве Андрея Хлывнюка, постояли, поговорили (мы знакомы), он беззлобно пожаловался, что не смог купить в магазине рядом безалкогольное пиво. Попрощались – и он вернулся в гумштаб, откуда вышел. А я в то же время понял: моя главная миссия на этой войне – немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он так скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока", - рассказал Марченко.

Поклонники с нетерпением ждут возвращения Андрея Хлывнюка, желают ему здоровья и удачи.

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