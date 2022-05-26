Тестирование за рубежом уже подтвердили 14 тыс. украинских выпускников

Всего в системе зарегистрировано 149 тысяч одиндцатиклассников, информирует ZN.ua.

За первую неделю почти 149 тысяч выпускников украинских школ по состоянию на 26 мая подтвердили свои намерения принять участие в основной сессии Независимого мультитестирования. В целом же первый этап подтверждения участия в НМТ продлится до 7 июня, сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

На первом этапе предусмотрен выбор населенного пункта, удобного для прохождения основной сессии НМТ, в зависимости от того, где находится участник.

«Так, желание проходить национальный мультипредметный тест во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили 134 549 человек, а 14 342 в странах Европы», - отметили в УЦОКО.

На втором этапе, который продлится с 21 июня по 7 июля 2022 года, участники будут окончательно определяться с выбором города/страны и при необходимости смогут изменить населенный пункт на тот из предложенных, где удобнее будет пройти тестирование.

Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить с вкладки «Место проведения» приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место прохождения им НМТ.

«К сожалению, из-за высокого уровня угроз безопасности сейчас в некоторых регионах Украины провести НМТ невозможно, а именно в Херсонской, Луганской, Донецкой областях, АР Крым, городе Севастополь, части территории Запорожской, Николаевской, Харьковской областей. Очевидно, что выехать для прохождения тестирования участникам из этих регионов пока очень сложно, даже подтвердить свое участие в тестировании кое-где проблематично. Мы надеемся, что находящиеся в этих тяжелых обстоятельствах поступающие смогут принять участие в дополнительной или специальной сессии тестирования», - добавили в Центре.

У таких выпускников будет возможность подать заявки на участие в тестировании, даже если до 7 июня они не смогли подтвердить участие в НМТ.

Также в Центре сообщили, что еще продолжаются переговоры с несколькими странами Европы, которых нет в перечне, с Люксембургом, Словенией, Турцией, Швейцарией и Финляндией, где, вероятно, юные украинцы смогут пройти тестирование. Также планируется увеличение городов тестирования в Германии и Испании.


Ирина Знась, ZN.ua

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