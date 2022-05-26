Жена Виктора Павлика рассказала, почему решила не ждать окончания войны за рубежом

Екатерина Репяхова с маленьким сыном возвращается в Украину. Перед дальней дорогой домой жена Виктора Павлика пообщалась с подписчиками и рассказала, почему не осталась у сестры в Израиле, информирует Апостроф .

Блогер записала несколько "сториз" в Instagram, где поделилась своими мыслями, когда закончится война и призналась, почему не стала ждать победы за рубежом.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Лично я считаю так: война надолго. Мое мнение, что до нового года точно. До зимы я не могу быть за границей. Ни финансово, ни морально, - рассказала Катя. - Поэтому я принимаю новые реалии и учусь в них жить. Жить полноценную жизнь, насколько это возможно. При этом помогая своей стране. Работая, платя налоги".

Фото: instagram.com/repyahovakate

Возвращаться в Киев супруга певца пока не планирует. Девушка решила временно пожить на западной Украине. В следующем месяце Мише исполнится годик и молодая мама планирует отпраздновать первый день рождения сына в Ивано-Франковске. Репяхова обратилась к подписчикам с просьбой помочь в поисках агентства, которое занимается организацией детских праздников, фотографа и ресторана на природе.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова жила в Израиле два месяца. Виктор Павлик все это время был в Украине и поддерживал наших бойцов своим творчеством. И вот, наконец спустя долгое время семья воссоединилась. Супруги встретились в Германии, где у артиста был концерт, а оттуда отправятся в родную страну.

Фото: instagram.com/mish.apavlik