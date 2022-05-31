Смотрел Арестовича: WELLBOY рассказал, почему во время войны остался в Киеве

Финалист Нацотбора на "Евровидение-2022" WELLBOY (Антон Вельбой) за несколько месяцев до полномасштабной войны перебрался жить в столицу и перевез туда маму. Киев стал одним из первых городов, который стала атаковать РоSSия 24 февраля, однако певец решил там остаться, информирует Апостроф .

В интервью Славе Демину автор хита "Гуси" объяснил, почему не выехал в более безопасные регионы Украины или в Европу, а также рассказал, где прятался от обстрелов.

Фото: instagram.com/a.wellboy

Услышав первые взрывы Антон с мамой задумались о том, чтобы вернуться домой в село Грунь, что в 25-ти метрах от Ахтырки (Сумская область). Однако из-за бомбардировки города автобусные рейсы отменили. Тогда они спустились в метро, которое очень быстро наполнилось людьми.

"Там SOLD OUT был. Мы зашли в метро и уже мест на Печерске не было вообще, - рассказал Вельбой в программе "Слава+". - Все занято, все лавочки, люди уже на полу сидят. И мы поехали в убежище сразу. Там было около 80 людей, и все максимально разные: молодые, зрелые, мужчины, бабушки, дедушки".

Однако несмотря на большое количество людей, они быстро обустроили быт.

"Моя мама готовила, супы всякие. Люди очень сдружились. У нас там были композиторы, музыканты и вечером даже доставали гитары, фортепиано. Был с нами Анджей, такой мужчина, у него было много разных музыкальных инструментов, типа барабаны, погремушечки всякие... Он всем раздавал и хоть как-то удавалось разрядить атмосферу", - поделился Антон.

Фото: instagram.com/a.wellboy

На вопрос ведущего, сколько раз он предлагал маме выехать на западную Украину или за границу, Вельбой признался, что ни разу.

"Мне говорили: "Антон, приезжай к нам". У меня есть друзья в Черновицкой области, во Львове. Много моих парней со студии, друзей, знакомых поехали туда. Но у меня как-то не возникало мысли. Все говорили в один момент, что Киев очень защищен, и это как-то спасало. Плюс я смотрел Арестовича и он говорил: "Все ок, все гуд". Поэтому я даже не думал ехать куда-то: либо за границу, либо на запад", - признался WELLBOY.

Певец заявил что ему нравится Алексей Арестович и что он "бросает ему респект". "Он артист еще тот. Он большой украинский артист и я хочу с ним фит", - признался Вельбой.