Бардаш, який зрадив Україну, раптом зателефонував колишньому підопічному Wellboy: "Я його заблокував..."

Бардаш, який зрадив Україну, раптом зателефонував колишньому підопічному Wellboy: "Я його заблокував..."

Раніше співак Wellboy ніяк не висловлювався про позицію продюсера, який відкрито підтримав війну в Україні та дії диктатора Путіна, а самого себе назвав "російською людиною".

Популярний український виконавець Wellboy (справжнє ім'я – Антон Вельбой) висловився про зраду свого продюсера Юрія Бардаша, з яким артист розірвав співпрацю через його активну проросійську позицію. В інтерв'ю для "ЖВЛ" він зізнався, що колишній продюсер йому дзвонив після переїзду до росії.

Співак Wellboy зізнався, що екс-наставник дзвонив йому після своєї втечі до країни-терористки, і, ймовірно, робив це у неадекватному стані. Артист не захотів розмовляти з екс-продюсером, не поцікавився, з якою метою той телефонує.

"Він мені дзвонив. Я не знаю, з якою метою. Можливо, він був у нестабільному, неадекватному стані. Я його заблокував, відписався в Instagram. Мені нема про що з ним говорити. Не хочеться навіть згадувати цю людину", - різко висловився. Wellboy .

Варто зазначити, що спочатку продюсер Юрій Бардаш вийшов у прямий ефір, де говорив про "своєчасну капітуляцію", "один російський народ" і зробив багато інших абсурдних заяв. У липні продюсер Юрій Бардаш втік до Москви та готується отримати російський паспорт.


Александра Павленко, politeka.net





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