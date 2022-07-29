Креативний директор Balenciaga став амбасадором United24 за напрямом «Відбудова України»

Креативний директор дому моди Balenciaga Демна став амбасадором фандрейзингової платформи United24 за напрямом «Відбудова України» для допомоги тимчасово переміщеним особам. Про це йдеться на сайті президента України.

Ініціатива полягає в зборі коштів для відновлення об'єктів критичної інфраструктури України: доріг, мостів, шкіл та лікарень.

Згаданий дім моди підтримав Україну під час показу Balenciaga Winter 22 у березні цього року, коли креативний директор поділився з гостями власним досвідом біженця.

Для Демни рішення стати амбасадором United24 пов’язане з особистою історією, оскільки він пережив травму біженця.

«Маю за честь стати амбасадором United24. Я дуже добре знаю й відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі «Відбудова України». А спеціальний світшот, який створили ми в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України», – розповів він.