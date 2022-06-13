Полиция задержала киевского бизнесмена продавашего гуманитарную помощь

Предпринимателю из Киева объявили подозрение из-за продажи гуманитарной помощи из ЕС и США на полмиллиона гривен, сообщил Офис генпрокурора.

Подозреваемый был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей