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2022-06-13
Полиция задержала киевского бизнесмена продавашего гуманитарную помощь
Прокуратура уже вручила подозрение предпринимателю.
Предпринимателю из Киева объявили подозрение из-за продажи гуманитарной помощи из ЕС и США на полмиллиона гривен,
Подозреваемый был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей
«Он систематически наживался на продаже военной амуниции, продуктов питания и товаров личной гигиены, ввезенных в Украину для дальнейшего распределения в пострадавшие от роSSийской агрессии регионы. Для хранения гуманитарной помощи предприниматель арендовал в Киеве складские помещения, а дальше продавал ее», – отметили в ОГП.
Антон Герасименко, ZN.ua