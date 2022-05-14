Полиция рассказала об уровне преступности в Киеве после вторжения РоSSии

С момента начала вторжения в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%. В настоящее время криминогенная ситуация в городе полностью контролируется.

Об этом во время общенационального телемарафона заявил начальник полиции Киева Иван Выговский, сообщает РБК-Украина.

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ граждане покидали Киев , и, конечно, преступники также покидали территорию города, опасаясь за свою жизнь. Пока ситуация контролируемая. И с начала вторжения мы видим снижение преступности почти на 50%", - заявил Выговский.

Также он добавил, что почти на 60% снизилось количество краж, разбойных нападений. Также на 60% уменьшилось количество совершенных грабежей.

При этом в столице на линию 102 с 24 февраля всего поступило более 130 тысяч обращений граждан различного характера.

В марте сообщалось, что количество заявлений об уголовных и административных правонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.