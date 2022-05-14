Полиция рассказала об уровне преступности в Киеве после вторжения РоSSии

Преступники также покидали территорию города.

Полиция рассказала об уровне преступности в Киеве после вторжения РоSSии

С момента начала вторжения в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%. В настоящее время криминогенная ситуация в городе полностью контролируется.

Об этом во время общенационального телемарафона заявил начальник полиции Киева Иван Выговский, сообщает РБК-Украина.

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ граждане покидали Киев, и, конечно, преступники также покидали территорию города, опасаясь за свою жизнь. Пока ситуация контролируемая. И с начала вторжения мы видим снижение преступности почти на 50%", - заявил Выговский.

Также он добавил, что почти на 60% снизилось количество краж, разбойных нападений. Также на 60% уменьшилось количество совершенных грабежей.

При этом в столице на линию 102 с 24 февраля всего поступило более 130 тысяч обращений граждан различного характера.

В марте сообщалось, что количество заявлений об уголовных и административных правонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину
Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."
Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
"Бритни из Украины": Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Японию"Бритни из Украины": Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Японию
Блок рекламы


Похожие новости
Неадекват открыл огонь по женщине с маленьким ребенком в Одессе: полиция бросилась в погонюНеадекват открыл огонь по женщине с маленьким ребенком в Одессе: полиция бросилась в погоню
Победительница "Танців з зірками" Димопулос рассказала, куда пристроила сына от Джеджулы: "Уже месяц..."Победительница "Танців з зірками" Димопулос рассказала, куда пристроила сына от Джеджулы: "Уже месяц..."
В Киеве запустили фонтаны на Владимирской горке, в парках Шевченко и "Победа"В Киеве запустили фонтаны на Владимирской горке, в парках Шевченко и "Победа"
Шкаф оторвали от стены: Ирина Билык рассказала, что оккупанты творили в ее доме под КиевомШкаф оторвали от стены: Ирина Билык рассказала, что оккупанты творили в ее доме под Киевом
Тина Кароль кардинально изменилась с 24 февраля: фото "до" и "после"Тина Кароль кардинально изменилась с 24 февраля: фото "до" и "после"
"Выбрался из братской могилы": мужчина после расстрела 40 километров шел пешком к родному дому"Выбрался из братской могилы": мужчина после расстрела 40 километров шел пешком к родному дому
Сильный пожар в Киеве, кинотеатр превратился в факел: зарево было видно издалекаСильный пожар в Киеве, кинотеатр превратился в факел: зарево было видно издалека
"Теперь Влад по другую сторону...": Витвицкая рассказала, почему ее муж решил пополнить ряды ВСУ"Теперь Влад по другую сторону...": Витвицкая рассказала, почему ее муж решил пополнить ряды ВСУ
Чемпион по боксу пал в боях за "Азовсталь", мать показала их последнюю переписку: "Я чувствую..."Чемпион по боксу пал в боях за "Азовсталь", мать показала их последнюю переписку: "Я чувствую..."
Погиб через три дня после свадьбы: история любви пограничника и девушки из "Азова"Погиб через три дня после свадьбы: история любви пограничника и девушки из "Азова"
Последние новости
Подгружаем последние новости