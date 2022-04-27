"Добивал велонасосом": под Киевом полиция задержала парня, который расправился с дедушкой

Полиция задержала 18-летнего парня, который пошел на крайность, расправившись с 65-летним дедушкой под Киевом.

Как пишет Politeka.net, полиция Киевщины продолжает выполнять свои обязанности несмотря на сложное для страны время. И сегодня, 27 апреля, полиция задержала 18-летнего парня, который убил 65-летнего дедушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

"В селе Ольшаница 18-летний парень жестоко избил 65-летнего пенсионера, после чего угнал ценности и ключи от дома. Через несколько часов злоумышленник вернулся уже убивать дедушку. Молодой человек нанес удары ножом в голову и шею старика, а затем добивал велонасосом. От полученных травм пенсионер скончался на месте", - написано было в публикации.

Отмечено, более суток искали правонарушителя полицейские. Благодаря проработке знакомст старика удалось задержать правонарушителя, которому теперь грозит уголовная ответственность за убийство.