Полиция изъяла у жителя Киевщины арсенал оружия
Среди изъятого – автоматы, противотанковые гранатометы и патроны.
Следователи Нацполиции изъяли у 37-летнего жителя Киевщины 17 единиц оружия и большое количество боеприпасов.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.
Правоохранители изъяли ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматы АК-47 с магазинами к ним, штык-нож, кастет, а также почти 30 тысяч патронов разного калибра.
Все изъятое оружие и боеприпасы правоохранители направили на экспертное исследование.
Правонарушитель был задержан, ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось, СБУ в ходе масштабной спецоперации нейтрализовала в центре Винницы мощную преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов.