Полиция изъяла у жителя Киевщины арсенал оружия

Следователи Нацполиции изъяли у 37-летнего жителя Киевщины 17 единиц оружия и большое количество боеприпасов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве .

Правоохранители изъяли ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматы АК-47 с магазинами к ним, штык-нож, кастет, а также почти 30 тысяч патронов разного калибра.

Все изъятое оружие и боеприпасы правоохранители направили на экспертное исследование.

Правонарушитель был задержан, ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.