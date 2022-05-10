Полиция изъяла у жителя Киевщины арсенал оружия

Среди изъятого – автоматы, противотанковые гранатометы и патроны.

Полиция изъяла у жителя Киевщины арсенал оружия
Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Следователи Нацполиции изъяли у 37-летнего жителя Киевщины 17 единиц оружия и большое количество боеприпасов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

Правоохранители изъяли ручные противотанковые гранатометы РПГ, автоматы АК-47 с магазинами к ним, штык-нож, кастет, а также почти 30 тысяч патронов разного калибра.

Все изъятое оружие и боеприпасы правоохранители направили на экспертное исследование.

Правонарушитель был задержан, ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, СБУ в ходе масштабной спецоперации нейтрализовала в центре Винницы мощную преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов.

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