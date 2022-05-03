Ирпень возвращается к жизни: мэр назвал сроки, когда жителям можно будет приезжать в город

Ирпень

Ирпень возвращается як жизни после почти месяца роSSийской оккупации, мэр рассказал, когда будет призывать людей возвращаться.

Город Ирпень под Киевом, который почти месяц был в оккупации роSSийской армии, понемногу возвращается к жизни. Коммунальные службы и городская власть работают круглосуточно, чтобы восстановить в городе все необходимые функции и критическую инфраструктуру. Об этом в своем обращении на странице Facebook рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Ирпень, война, оккупанты

"Благодаря почти круглосуточной работе профильных и коммунальных служб в нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, около 80% - электроснабжение и 20% - газоснабжение. Ирпень с каждым днем все больше оживает и расцветает. Уже совсем скоро можно будет всем возвращаться домой", - рассказал городской глава.

Он также добавил, что к концу этой недели сообщил более конкретную информацию, когда и какими маршрутами можно будет возвращаться в Ирпень его жителям.


Галина Струс, politeka.net

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