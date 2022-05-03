Потерял дочь, сына и жену: история жителя Николая, семья которого попала под вражеский обстрел

Из пассажиров автомобилей, пытавшихся выехать в более безопасное место, выжили только зять Владимира и 5-летний внук Михаил, информирует ZN.ua.

Потерял дочь, сына и жену: история жителя Николая, семья которого попала под вражеский обстрел
© Пресс-центр

За один день полномасштабного вторжения РФ в Украину 48-летний Владимир из Николаева потерял дочь, сына и жену. Оккупанты обстреляли автомобили с белыми флагами, в которых находились пять человек.

Из пассажиров первого автомобиля выжили только зять Владимира и 5-летний внук Михаил. У мужчины шаровые ранения ног, у ребенка – черепно-мозговая травма. Сидящая рядом мама накрыла сына своим телом. Пуля попала ей в голову. В другом автомобиле погибли все.

"Владимиру, приехавшему на место расстрела, пришлось самостоятельно похоронить самых родных людей. Три могилы – для детей и жены – он выкопал у себя в селе. Теперь это оккупированная врагом территория. Затем с раненым зятем отправился в Николаев. Именно туда скорая повезла внука", – рассказали в больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова, где сейчас проходит лечение 5-летний Михаил.

Впереди был вражеский блокпост. Оккупанты пригрозили украинцам расстрелом, однако врач из скорой, случайно проезжавшей мимо, сказал, что мужчины – его пациенты.

 

Пресс-центр

"Больницу Николаева, куда наконец-то приехали, начали обстреливать. Скрываясь в укрытии, дедушка и отец и приняли решение: во что бы то ни стало эвакуировать маленького Михайлика во Львов", - отметили в больнице.

В настоящее время ребенок находится в Чехии, где продолжает лечение.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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