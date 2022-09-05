Виснажену дитину несподівано знайшли у полі на Одещині, шукали всім селом: кадри та подробиці від поліції

На Одещині завершилися пошуки 11-річного хлопчика, якого шукали понад добу, його знайшли у полі.

Подробиці повідомили у прес-службі Національної поліції регіону.

Так, за словами правоохоронців, до них звернулася мешканка Великомихайлівської громади із повідомленням, що її 11-річна дитина майже добу не з'являється вдома.

Батьки забили на тривогу через добу: спочатку вони думали, що син гостює у бабусі чи десь гуляє і скоро повернеться, але згодом зрозуміли, що дитина зникла.

Копи, не гаючи часу приступили до пошуків зниклого хлопчика.

Було залучено співробітників ювенальної превенції, групи з реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи.

Правоохоронці спільно з прикордонниками та місцевими жителями обійшли все село.

За кілька годин поліцейські виявили маленького втікача – хлопчик ховався на околиці села у кукурудзяному полі, він був дуже виснажений.

У розмові з правоохоронцями дитина пояснила, що не змогла поділити з молодшим братом іграшки, а потім злякалася, що батьки сварять її за це, тому втекла, вирішивши заночувати на вулиці.

Поліцейські заспокоїли малюка та поспілкувалися з ним та батьками.

«Щодо дорослих склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – зазначили у прес-службі ГУНП області.