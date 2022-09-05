Виснажену дитину несподівано знайшли у полі на Одещині, шукали всім селом: кадри та подробиці від поліції
На Одещині завершилися пошуки 11-річного хлопчика, якого шукали понад добу, його знайшли у полі.
Подробиці повідомили у
Так, за словами правоохоронців, до них звернулася мешканка Великомихайлівської громади із повідомленням, що її 11-річна дитина майже добу не з'являється вдома.
Батьки забили на тривогу через добу: спочатку вони думали, що син гостює у бабусі чи десь гуляє і скоро повернеться, але згодом зрозуміли, що дитина зникла.
Копи, не гаючи часу приступили до пошуків зниклого хлопчика.
Було залучено співробітників ювенальної превенції, групи з реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи.
Правоохоронці спільно з прикордонниками та місцевими жителями обійшли все село.
За кілька годин поліцейські виявили маленького втікача – хлопчик ховався на околиці села у кукурудзяному полі, він був дуже виснажений.
У розмові з правоохоронцями дитина пояснила, що не змогла поділити з молодшим братом іграшки, а потім злякалася, що батьки сварять її за це, тому втекла, вирішивши заночувати на вулиці.
Поліцейські заспокоїли малюка та поспілкувалися з ним та батьками.
«Щодо дорослих склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – зазначили у прес-службі ГУНП області.