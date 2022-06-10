Выяснилась судьба самого маленького жителя бункера "Азовстали" и его родителей, кадры: "Ему обязательно нужна..."

Выяснилась судьба самого маленького жителя бункера "Азовстали" и его родителей, кадры: "Ему обязательно нужна..."

Святу Зайцеву было всего три с половиной месяца, когда он попал в бункер «Азовстали», там малыш провел треть жизни.

Анна Зайцева, мать мальчика, признается, что до последнего не верила, что им удастся спастись. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Он очень смеется, он, наверное, в отца, потому что отец у нас очень положительный", — говорит мама 7-месячного мальчика.

На "Азовстали" малыш провел 65 дней. Как рассказала Анна, убегая от обстрелов, с собой прихватили только недельный запас детской одежды и продовольствия.

"Одежда была очень маленькой, мне приходилось ее подрезать и именно поэтому у него сейчас немножко проблемы с ногами. Отмыть моего ребенка - это была наша первая задача, потому что два месяца он не знал вообще, что такое душ и ванна. Я его только обтирала влажными салфетками», — рассказывала женщина.

С недавних пор маленький Святослав с мамой, бабушкой и дедушкой живет в Карпатах. По предписанию педиатров мальчик теперь ежедневно плещется в бассейне.

Анна признается, что чувствует вину перед своим мужем Кириллом. Боец "Азова" также был в бункере. Он получил ранение и отказался от эвакуации вертолетом, потому что не хотел оставлять жену с сыном. Сейчас Кирилл в плену.

«По одному из «днровских» каналов я видела его на видео, он выходил из «Азовстали» и у него даже брали интервью. Я могу только надеяться, что представители Красного Креста, что они сейчас следят за тем, какие у него сейчас условии, что у него сейчас есть доступ к питьевой воде, к еде, и к медикаментам. Ему обязательно нужна операция на ногу, потому что у него было очень тяжелое ранение», — говорит мама святая.


Тарас Галушко, politeka.net





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