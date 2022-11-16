Дала ляпаса на уроці: маленького українця в школі побила вчителька, справою зайнялася прокуратура

школа, діти, учні

52-річна вчителька дала ляпаса 12-річному учневі, в прокуратурі розкрили деталі події.

Так, за даними слідства, 52-річна вчителька однієї зі шкіл на Звенигородщині під час навчального процесу завдала одного удару рукою 12-річному учневі, чим завдала легких тілесних ушкоджень.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Тепер горе-вчителю загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи громадських робіт терміном до двохсот годин чи виправних робіт терміном до одного року.

поліція, штраф

Раніше повідомлялося, що зимові канікули у столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року, але триватимуть місяць.

За його словами, зимові канікули триватимуть до 27 січня 2023 року.

«Наразі школи опалюватимуть у мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку. У разі надзвичайної ситуації у місті частина шкіл використовуватиметься для роботи пунктів обігріву», – пояснив мер.

школа, школяр, навчання

Щодо того, скільки триватиме цей навчальний рік, який, підкреслимо, відбувається на тлі жорстокої та повномасштабної війни, то він у столичних школах триватиме до 1 липня.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»Шлюб зірки «Жіночого кварталу» опинився на межі розриву: «Значить, виходу немає»
Залужний оцінив куму Дзідзьо Цибульську, зірка не стрималася: "Прокоментував..."Залужний оцінив куму Дзідзьо Цибульську, зірка не стрималася: "Прокоментував..."
Jerry Heil заінтригувала спільною піснею з польським виконавцем: "Вже зовсім скоро..."Jerry Heil заінтригувала спільною піснею з польським виконавцем: "Вже зовсім скоро..."
Тіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у НімеччиніТіна Кароль у трендовому шоколадному костюмі-трійці засвітилася у Німеччині
Діалог між фронтом і тилом: Павло Вишебаба та KOLA зворушили українців піснею-віршем "Доньці"Діалог між фронтом і тилом: Павло Вишебаба та KOLA зворушили українців піснею-віршем "Доньці"
Блок рекламы


Похожие новости
Брітні Спірс після скандальної зйомки на пляжі згадала про дітей: "Довелося позбутися"Брітні Спірс після скандальної зйомки на пляжі згадала про дітей: "Довелося позбутися"
Глущенко з "Дизель шоу" вийшла на зв'язок і зізналася, де пропадала тривалий час: "Але треба ж..."Глущенко з "Дизель шоу" вийшла на зв'язок і зізналася, де пропадала тривалий час: "Але треба ж..."
Кароль раз і назавжди відповіла українцям, які скучили за її російськомовними піснями: "Якими б хітами вони не були..."Кароль раз і назавжди відповіла українцям, які скучили за її російськомовними піснями: "Якими б хітами вони не були..."
Тіна Кароль у сукні з оригінальним декольте не дала нудьгувати українцям на концерті: кадриТіна Кароль у сукні з оригінальним декольте не дала нудьгувати українцям на концерті: кадри
Зірка українських серіалів боягузливо виправдалася за мовчання та життя в рф: "Я не вибираю батьківщину..."Зірка українських серіалів боягузливо виправдалася за мовчання та життя в рф: "Я не вибираю батьківщину..."
Трагедія в "Дизель шоу", Яна Глущенко емоційно згадала про смерть колеги: "Дуже сумуємо..."Трагедія в "Дизель шоу", Яна Глущенко емоційно згадала про смерть колеги: "Дуже сумуємо..."
Навчання під час війни: скільки мають тривати онлайн-уроки у школіНавчання під час війни: скільки мають тривати онлайн-уроки у школі
Росіяни вирішили навчити життя суддю "Співають всі" Приходько: "У школі не читали Пушкіна..."Росіяни вирішили навчити життя суддю "Співають всі" Приходько: "У школі не читали Пушкіна..."
Зірка "Жіночого кварталу" повідомила українцям несподівану новину: "Я пішла на дуже вагомий крок"Зірка "Жіночого кварталу" повідомила українцям несподівану новину: "Я пішла на дуже вагомий крок"
А зачіска та сама: екс-підопічна Монатіка Ліда Лі показала, як виглядала до популярностіА зачіска та сама: екс-підопічна Монатіка Ліда Лі показала, як виглядала до популярності
Последние новости
Подгружаем последние новости