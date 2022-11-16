Дала ляпаса на уроці: маленького українця в школі побила вчителька, справою зайнялася прокуратура

52-річна вчителька дала ляпаса 12-річному учневі, в прокуратурі розкрили деталі події.

Так, за даними слідства, 52-річна вчителька однієї зі шкіл на Звенигородщині під час навчального процесу завдала одного удару рукою 12-річному учневі, чим завдала легких тілесних ушкоджень.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Тепер горе-вчителю загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи громадських робіт терміном до двохсот годин чи виправних робіт терміном до одного року.

Раніше повідомлялося, що зимові канікули у столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року, але триватимуть місяць.

За його словами, зимові канікули триватимуть до 27 січня 2023 року.

«Наразі школи опалюватимуть у мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку. У разі надзвичайної ситуації у місті частина шкіл використовуватиметься для роботи пунктів обігріву», – пояснив мер.

Щодо того, скільки триватиме цей навчальний рік, який, підкреслимо, відбувається на тлі жорстокої та повномасштабної війни, то він у столичних школах триватиме до 1 липня.