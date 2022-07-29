Влад Яма з "Танців зі зірками" зізнався, як втік із країни і де він тепер: "Із самого початку"

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Яма висловився, що тепер робить.

Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який прославився завдяки проекту "Танці зі зірками", зараз він не так часто говорить про себе в Інстаграм. Чоловік зізнався, де він зараз і як йому вдалося виїхати з країни.

З ранку 24 лютого багато зірок схопилися за валізи і втекли з країни, щоб не бачити і не чути жахів війни. Влад Яма також із дружиною та сином виїхав з України, проте розповів, як йому вдалося це зробити. В інтерв'ю «Слава+» він розповів, що зараз живе у США.

"Поки роблю благодійні майстер-класи, намагаюся їх зробити більше, можливо, це відбуватиметься і в інших Штатах також. Ми поїхали вже від самого початку. Ми були кілька днів у Європі. Потім одразу вилетіли сюди", - зазначив в інтерв'ю Влад Яма. .

Він додав, що перетнув кордон до того, як ввели військовий стан і заборонили чоловікам виїжджати. Утім, у коментарях чоловіка засудили за таке рішення.


Дарина Силина, politeka.net





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