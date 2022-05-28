"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии

Ксения Мишина

Известная актриса поделилась своими переживаниями и показала тренировки, которые возвращают ее к жизни.

Популярная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая сейчас вместе с сыном живет за границей, часто делится с поклонниками своими мыслями и кадрами в Instagram. Так, недавно актриса рассказала фанатам, что вернулась к спорту, а теперь показала одну из своих тренировок.

В ролике Ксения запечатлена в просторной комнате, она активно занимается со своим тренером по видеосвязи, и используя спортивный инвентарь. И все это под зажигательную музыку. Выглядит красотка очень бодро, а ее стройной фигуре можно только позавидовать.

В подписи к публикации Мишина рассказала о своем эмоциональном состоянии, и объяснила, как спорт влияет на ее жизнь.

"С каждым годом своей жизни я все больше понимаю, что точно знаю только две вещи: Стабильность – это жестокая иллюзия, а второе – все что у меня есть – это только я. Единственное, что я могу контролировать и на что я могу влиять – мое состояние. Но как оказалось, есть и хорошая новость, чем лучше мое состояние, тем проще проживать жизнь, в которой стабильность только иллюзия. Последние три месяца показали, что потерять все одновременно очень просто. Даже если ты "хороший" человек, который и мухи не обидел, ты все равно никогда не знаешь, что может произойти завтра, через час и даже через секунду. И если все, что у нас это эта секунда, я выбираю быть в ней счастливой", - написала Ксения.


Галина Струс, politeka.net

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