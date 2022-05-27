"Почему не работают на праздники?": молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на сервис в Европе

Екатерина Репяхова

Катерина рассказала, почему перед поездкой домой снова недовольна.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик женился уже далеко не впервый раз. Сейчас он живет с молодой избранницей Катериной Репяховой, которая вместе с певцом воспитывает сына Мишу. Она не раз устраивала скандалы с бывшей женой артиста и даже вынесла ссору на публику, угрожая женщине судом и разбирательствами.

В Инстаграм Репяхова часто рассказывает о жизни, о своих буднях и о том, как проходит ее день с ребенком. В этот раз она поажловалась на обслуживание в Еврове - Катерине не понравилось, что многие службы на праздники там не работают.

При этом лишь она одна не забрала с парковки свою машину заранее и ей пришлось вызывать работника, заплатить штраф и долго ожидать, прежде чем она забрала авто:

«У нас машина стоит на паркинге ТРЦ. И только что мы поняли, что ее не забрать. Никогда не пойму этих правил в Европе. Почему не работают на праздники? А когда еще гулять??

Шок, мы не можем забрать машину. Мы с мамой вечно попадаем в такие беды» - возмутилась Репяхова.

Также мы писали, одна из девушек поинтересовалась у Катерины, как ехать домой после длительного перерыва и как вообще быть.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ему было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за ХарьковщинуЕму было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за Харьковщину
Ирина Билык раскритиковала бывшего мужа из-за его концерта в МосквеИрина Билык раскритиковала бывшего мужа из-за его концерта в Москве
Должны знать этих "героев": Гордон жестко высказался о звездах-рашистах и показал их фотоДолжны знать этих "героев": Гордон жестко высказался о звездах-рашистах и показал их фото
"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры
Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в АнглиюАндрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию
Блок рекламы


Похожие новости
Жена Сергея Притулы рассекретила лицо младшей дочери СтефанииЖена Сергея Притулы рассекретила лицо младшей дочери Стефании
Жена Сергея Бабкина получила тревожные новости из Харькова, где у них дом: "Мне пишут..."Жена Сергея Бабкина получила тревожные новости из Харькова, где у них дом: "Мне пишут..."
"Такое классное воспоминание": Джамала похвасталась встречей с европейским лидером"Такое классное воспоминание": Джамала похвасталась встречей с европейским лидером
"Ни финансово, ни морально": молодая жена Виктора Павлика рассказала, когда вернется к мужу из Израиля"Ни финансово, ни морально": молодая жена Виктора Павлика рассказала, когда вернется к мужу из Израиля
Жена Виктора Павлика рассказала, почему решила не ждать окончания войны за рубежом
Оспу обезьян зафиксировали в Европе: что известно о болезниОспу обезьян зафиксировали в Европе: что известно о болезни
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременнаЛидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременна
Жена "Холостяка" Добрынина, сбрасывая 30 кг после беременности, показала недостатки: "Дышать в нем очень тяжело"Жена "Холостяка" Добрынина, сбрасывая 30 кг после беременности, показала недостатки: "Дышать в нем очень тяжело"
Оспа обезьян уже в Европе: кто в зоне риска и какие симптомыОспа обезьян уже в Европе: кто в зоне риска и какие симптомы
Жена "Холостяка" Добрынина подняла пижаму и показала, чем ей помогает муж: "Весь день ношу корсет..."Жена "Холостяка" Добрынина подняла пижаму и показала, чем ей помогает муж: "Весь день ношу корсет..."
Последние новости
Подгружаем последние новости