Жена Усика показала, как рашисты копируют фашистов: фото

Жена чемпиона мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика Екатерина наглядно продемонстрировала, как рашисты копируют немецких фашистов.

Избранница обладателя четырех поясов поделилась коллажем в сторис Instagram, на котором были изображены четыре плаката.

На первых двух фашисты и рашисты призывали украинцев к переселению на свои территории. На второй серии плакатов демонстрировалось, как роSSийские оккупанты скопировали рисунок немецких захватчиков из 40-х годов прошлого века.