Новостей.COM ⇒
2022-06-13
Жена Усика показала, как рашисты копируют фашистов: фото
Жена чемпиона мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика Екатерина наглядно продемонстрировала, как рашисты копируют немецких фашистов.
Избранница обладателя четырех поясов поделилась коллажем в сторис Instagram, на котором были изображены четыре плаката.
На первых двух фашисты и рашисты призывали украинцев к переселению на свои территории. На второй серии плакатов демонстрировалось, как роSSийские оккупанты скопировали рисунок немецких захватчиков из 40-х годов прошлого века.
Свадьба Екатерины с будущим чемпионом мира состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей - дочь и двоих сыновей, информирует
Сергей Антонов, Апостроф